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Новые модели роботов-пылесосов Dreame D20 среднего класса получили функции флагманов

Компания Dreame выпустила серию D20 роботов-пылесосов среднего класса. В серию входит модель D20 Ultra, впервые получившая функции флагманского устройства — систему для мытья полов DuoScrub и технологию для мытья полов RoboSwing. Серия включает также модели D20, D20 Plus, D20 Pro с мощностью всасывания 13 000 Па Vormax™. Все модели серии используют продвинутые технологии, увеличенную автономность и адаптируются к разным покрытиям пола. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

D20 Ultra: вершина технологий для идеальной сухой уборки

Лидер группы D20 Ultra задает новые стандарты в сегменте среднего сегмента, получив флагманскую функцию премиум-класса — систему DuoScrub. Она использует две вращающиеся швабры с прижимом для удаления въевшихся загрязнений и пятен. Благодаря технологии RoboSwing робот поворачивает заднюю часть корпуса так, чтобы дотянуться до углов и достать до плинтусов. Это те зоны, из которых трудно выместить мусор вручную. Эффективность уборки в этих областях увеличивается на 60%.

Безжалостен к пыли

Для ковровых покрытий реализована функция интеллектуальной очистки. Ультразвуковое распознавание типов ковровых покрытий автоматически регулирует мощность всасывания и поднимает швабры на 10,5 мм, предотвращая намокание ворса.

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Новые модели роботов-пылесосов Dreame D20 среднего класса получили функции флагманов

Емкость мешка для мусора в базовой станции PowerDock составляет 3,2 л, что позволяет работать до 100 дней без участия пользователя. Система промывки и автоматической сушки швабр теплым воздухом поддерживает гигиеничность и долговечность устройства и предотвращает распространение неприятных запахов.

Энергия для уборки

Аккумулятор на 5200 мА/ч обеспечивает до 260 мин непрерывной работы, а ускоренная зарядка, на 30% быстрее предыдущих моделей, сокращает паузы между циклами уборки.

Технология Pathfinder™ с лазерной навигацией строит точные карты помещений. Система 3DAdapt™ оптимизирует траекторию движения, объезжая препятствия и избегая повторного прохождения по уже очищенным зонам.

Послушный помощник

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Технологии идей

Благодаря приложению Dreamehome пользователь получает полный контроль над уборкой: «умная» система Clean Genius оптимизирует процесс уборки, можно настроить предпочтительный режим очистки ковров, построить точные карты и зоны для уборки в многоэтажном доме, защитить деликатные зоны от влаги, ограничить движение робота виртуальными границами.

D20, D20 Plus и D20 Pro: выбор по потребностям

Dreame продолжает развивать концепцию «умного дома», предлагая устройства, которые экономят время, усилия и предоставляют безупречный результат.

Серия D20 годится для многокомнатных квартир, домов с разными типами полов (паркет, ламинат, ковры) и семьей с домашними животными. Автономность, интеллектуальное управление и защита от переполнения контейнеров делают уборку простой и бесшумной.

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Начинка и возможности

Новые модели серии Dreame D20 доступны с 30 июля 2025 года в официальном онлайн-магазине Dreame. До 11 августа на них действуют специальные цены. D20 – 26,99 тыс. руб. Далее 27,99 тыс. руб. D20 Plus – 32,99 тыс. руб. Далее 34,99 тыс. руб. D20 Ultra – 47,99 тыс. руб. Далее 49,99 тыс. руб. D20 Pro – 29,99 тыс. руб. Далее 32,99 тыс. руб.

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