Более 40% россиян возвращают вещи на маркетплейсы — исследование

Аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 1500 пользователей и узнали, что 52% из них время от времени возвращают купленную одежду обратно продавцу. Больше всего возвратов (42%) приходится на маркетплейсы. Более половины опрошенных (59%) предпочитают получить назад свои деньги, а не другой товар. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Спрос на одежду сохраняется

По данным «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), в марте и апреле 2024 г. общий оборот магазинов одежды вырос на 24% по сравнению с теми же месяцами 2023 г. Покупок стало на 6% больше, а средний чек вырос на 16% и составил 10427 руб.

Оборот в категории обычной одежды для мужчин и женщин вырос на 27%, количество покупок — на 21%, средний чек — на 5%, до 12249 руб. Оборот платежей за одежду для активного отдыха и спорта вырос за тот же период на 58%. Количество покупок увеличилось на 51% год к году, а средний чек — на 5%, до 11124 руб.

Чаще всего за одеждой идут в ТЦ

Опрос «ЮMoney» показал, что 58% респондентов покупают одежду в торговых центрах. Можно было выбрать несколько вариантов, и на втором месте оказались онлайн-магазины (48%), а на третьем — маркетплейсы (36%).

Еще 32% опрошенных предпочитают покупать у локальных брендов, 28% — на рынках. Только 5% участников опроса обновляют гардероб в дизайнерских шоурумах, а по 4% покупают одежду на ресейл-платформах и в секонд-хендах.

Большинство возвращают вещи не того размера и с браком

По данным опроса «ЮMoney», 52% россиян хоть раз возвращали вещи в магазин, 37% из них делали это один или два раза, а 15% — много раз. Еще 48% респондентов никогда не оформляли возврат, 66% из них рассказали, что обычно их все устраивает в купленных товарах. Только 15% опрошенных не возвращают вещи, потому что им лень. Еще у 11% респондентов истек срок возврата или гарантии, а у 8% не сохранился чек.

Основные причины, по которым опрошенные возвращают одежду, — это неподходящий размер (44%), плохое качество и брак (33%). Реже делают возврат, когда получают неполный комплект (8%) или товар не того цвета и не с тем рисунком (7%), а также когда просто передумали (5%). Среди причин отказа, которые предложили сами респонденты, — нарушение сроков доставки и снижение цены купленного товара.

Маркетплейсы лидируют по числу возвратов

Чаще всего россияне возвращают одежду, которую приобрели на маркетплейсах (42%). Еще 30% возвратов приходится на онлайн-магазины, 21% — на торговые центры, 5% — на шоурумы. Несколько респондентов упомянули также рынки и ресейл-платформы.

Большинство опрошенных, возвращая товар, предпочитают получить назад свои деньги (59%). Еще 21% соглашается на ту же вещь, но без дефектов, а 20% опрошенных готовы обменять не подошедший им товар на похожий, но с нужными характеристиками.

Спортивную одежду возвращают чаще

Как отмечают в «ЮKassa», за год сумма возвратов одежды в целом почти не изменилась, а вот их количество снизилось на 15%. Покупателей, возвращающих товар, стало на 31% меньше. Средний чек возврата при этом вырос на 19%, до 17609 руб., — по мнению аналитиков, это связано с общим ростом цен.

Чаще всего возвращают одежду для активного отдыха и спорта. Сумма возвратов в этой категории выросла на 17%, а количество — на 15% год к году. Покупателей, возвращающих товары, стало на 3% больше, а средний чек возврата вырос на 2%, до 11450 руб. Как полагают аналитики, при покупке спортивной одежды важнее, чтобы материал подходил для определенной активности и чтобы вещь была удобной в использовании, а при покупке онлайн это сложно оценить.

Сумма возвратов обычной мужской и женской одежды снизилась на 8%, их количество — на 26%, а число неудовлетворенных покупателей — на 45%. Средний чек возврата при этом вырос на 25%, до 26165 руб.

Опрос проводился на сайте «ЮMoney» в апреле 2024 г. В исследовании приняли участие более 1500 человек, среди которых 30% женщин и 70% мужчин.

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«ЮMoney» — платежный сервис. Предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет.

Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 97 млн кошельков, выпущено больше 3 млн пластиковых и около 30 млн виртуальных карт.

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