«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж техники в период «Черной Пятницы» до 44%, а на iPhone – до 24,5%

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует значительный рост продаж (до 44%) сразу в нескольких товарных категориях в период «Черной Пятницы». Продажи игровых консолей выросли на 44% по сравнению с 2023 г., что во многом связано с выходом PlayStation 5 Pro, предзаказы на которую превзошли прогнозы в 3,2 раза. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Высокие показатели демонстрирует встраиваемая бытовая техника и плиты, увеличив продажи до 43% по сравнению с 2023 г. Среди самых популярных брендов выделяются Haier, LG, Beko и Indesit.

В сегменте смартфонов наибольший прирост в период «Черной Пятницы», стартовавшей в сети «М.Видео-Эльдорадо» 22 октября 2024 г., продемонстрировали iPhone – их продажи выросли на 24,5% по сравнению с 2023 г. Большим спросом пользуется новая серия iPhone 16. Чаще всего пользователи выбирают обычный iPhone 16, а также версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на 256 Гб.

Планшеты также показывают повышенный спрос – плюс 31% год к году. В пятерку лидеров в продажах вошли Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple.

Сегмент портативной акустики увеличил свои показатели на 20%. Умные часы прибавили 15%. Лидерами продаж стали устройства Huawei, Xiaomi, Redmi, Apple и Samsung.