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«Росэлектроника» разработала миниатюрные светодиоды для подсветки бортовой аппаратуры

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил разработку миниатюрных светодиодов поверхностного монтажа под шифром «Капля». По техническим параметрам изделия не уступают импортным аналогам и могут применяться для подсветки бортовой аппаратуры в самолетах, вертолетах, автомобилях и на кораблях. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Миниатюрные светодиоды размером 1,6х0,8х1,1 мм представляют собой полупроводниковые кристаллы на подложке. Устройства припаиваются непосредственно к плате, отличаются низким энергопотреблением и ярким свечением. «Капли» имеют широкий диапазон рабочих температур от - 60 до + 85 градусов, что позволит применять изделия в составе техники специального назначения и обеспечивать стабильную работу в экстремальных условиях. Срок службы приборов составляет не менее 50 тыс. часов.

Миниатюрные светодиоды были разработаны для использования в подсветке дисплеев и приборных панелей в авиа-, корабле-, автомобилестроении, но «капли» также могут применяться для создания рекламных вывесок и декоративного освещения.

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Цифровизация

Устройства разработаны входящим в «Росэлектронику» НИИ полупроводниковых приборов. Специалистами предприятия созданы опытные образцы светодиодов с пятью различными цветами свечения – красным, желтым, синим, зеленым и белым. Технология производства изделий отработана, НИИПП готов к их серийному выпуску.

«Сейчас в большинстве приборов, изготавливаемых в России, в качестве подсветки используются импортные миниатюрные светодиоды. Изделия НИИПП не уступают зарубежным аналогам по качеству и надежности, при этом наши приборы изготовлены из российских комплектующих и будут всегда доступны заказчикам. Мы передали опытную партию миниатюрных светодиодов предприятиям, занимающимся изготовлением мембранных клавиатур, приборных панелей и оборудования радиосвязи, и по итогам поставки получили положительные отзывы о качестве и технических характеристиках нашей продукции», — сказал генеральный директор НИИПП Евгений Монастырев.

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