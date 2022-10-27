«М.Видео-Эльдорадо» запустила первые розничные продажи зарядных станций «Витязь» для электрокаров

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запустила первые розничные продажи монтируемых на стену компактных станций для зарядки электрокаров. Они предназначены для использования как в домашних условиях, например, в личном гараже, так и на территории паркингов торговых и бизнес-центров, городских парковках, стоянках для автотранспорта сотрудников предприятий и организаций. Электрозарядные станции производства белорусского предприятия «Витязь» позволяют заряжать электромобили переменным током в режиме Mode 3, совместимы с зарядными портами американского и европейского стандартов, а в будущем смогут поддерживать национальный китайский стандарт GB/T. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Первыми в продажу поступили три модели электрозарядных станций массой 7-9 кг, оснащенные встроенным зарядным кабелем длиной 4,5 м. Стоимость начинается от 36 999 руб. Станции предназначены для настенного монтажа и могут устанавливаться в частных помещениях, на общественных парковках, а также на стоянках для автотранспорта сотрудников предприятий и организаций, где электромобиль простоит несколько часов. Зарядные станции питаются от электрической сети с помощью встроенного кабеля длиной 2,5 м с силовой вилкой, рассчитанной на ток 32 А однофазной или трехфазной сети в зависимости от модели электрозарядной станции. В комплект входит соответствующая силовая розетка.

Модель EC-302-11 оснащена встроенным зарядным кабелем с разъемом Type 1 (J1772, США). Совместима с электромобилями, произведенными в США и других странах и оснащенными соединителем Type 1, например: Nissan Leaf, Fiat 500e, KIA Soul EV, Chevrolet Bolt и др. (для зарядки электромобилей Tesla (США) потребуется дополнительный адаптер). Примерное время полной зарядки электромобиля Nissan Leaf первого поколения составит около трех часов.

Станция EC-302-71 оснащена встроенным зарядным кабелем с соединителем Type 2 (IEC 62196-2, Европа), предназначенным для зарядки аккумуляторов электромобилей трехфазным или однофазным переменным током в режиме Mode 3. Максимальная выходная мощность в процессе зарядки составляет 7,2 кВт. Модель совместима с электромобилями, произведенными в Европе и других странах и оснащенными соединителем Type 2, например: Nissan Leaf II и Tesla для европейского рынка, Audi e-Tron, Opel Ampera e, BMW i3, Hyundai Ioniq, Geely Geometry C и др.

Сертифицированное оборудование гарантирует надежность, безопасность и удобство эксплуатации. Электрозарядные станции имеют герметичный корпус и соответствуют классу защиты от внешних воздействий и осадков IP54, т.е. могут эксплуатироваться как на улице, так и в помещениях. В станциях установлено УЗО (устройство защитного отключения), отключающее станцию при токах утечки 30 мА. До подключения электромобиля зарядный кабель обесточен.

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По данным экспертов «Автостата», рынок новых электромобилей в России в сентябре 2022 г. вырос почти на 30%. По итогам девяти месяцев 2022 г. на российском рынке сложилась положительная динамика, активно расширяется ассортимент новыми марками и моделями авто.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.