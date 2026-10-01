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«Яндекс» представил Sona — ИИ-модель, способную заменить десятки алгоритмов рекомендаций

«Яндекс» представил Sona — собственную генеративную модель, которая полностью берет на себя подготовку рекомендаций, от подбора вариантов до их ранжирования. Это первая в мире модель, которая заменяет целый каскад алгоритмов, не требует ручного подбора признаков и показывает высокие результаты на практике. Переход от традиционных рекомендательных систем к единым ИИ-моделям становится новым этапом в развитии рекомендательных технологий и может улучшить качество многих сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Каждый день рекомендательные системы подсказывают людям, что посмотреть, послушать или купить. И каждая из них состоит из множества алгоритмов. Одни ищут среди миллионов вариантов подходящие, другие — отбирают среди них лучшие и расставляют в нужном порядке. Это целый конвейер, где каждая модель решает свою задачу. Разработчикам приходится отдельно обучать каждый алгоритм и подбирать признаки, по которым они оценивают варианты. «Яндекс» показал на практике, что этот конвейер можно заменить одной моделью. Она анализирует действия пользователя — что он выбирал, что отклонял, к чему возвращался — и сразу определяет, что ему подойдет.

Первым сервисом, где «Яндекс» протестировал новую модель, стали музыкальные рекомендации в умных колонках с «Алисой». На неделю Sona заменила действующую в умных колонках систему рекомендаций, включающую десятки алгоритмов — каждый из них предлагает подходящий трек, а система в несколько этапов выбирает лучший. По итогам эксперимента время прослушивания рекомендованных треков выросло в тестовой группе на 6,3%, а количество просьб повторить трек — почти на 18%. Аудитория активных слушателей увеличилась на 4,5% — это в 2,4 раза больше, чем после предыдущего обновления. Результатами эксперимента команда «Яндекса» поделилась в научной статье на международной платформе arxiv.org. Разработкой и тестированием новой модели занимались инженеры «Алисы», «Яндекс Музыки» и команда R&D (Research and Development).

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Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта Цифровизация

«Яндекс» более 10 лет развивает рекомендательные системы. В 2025 г. компания внедрила в свои сервисы систему ARGUS, которая работает на трансформерах и позволила резко улучшить качество рекомендаций. В 2026 г. «Яндекс» стал использовать в рекомендательных системах архитектуру Gryphon, объединяющую некоторые этапы подбора рекомендаций. Sona продолжает это направление развития, успехов в котором на сегодняшний день добились лишь несколько компаний в мире.

«Яндекс» не ограничивается созданием собственных рекомендательных систем и делится наработками с международным сообществом. В 2025 г. компания выложила в опенсорс Yambda — один из крупнейших в мире датасетов для развития рекомендаций. Он позволяет ученым и исследователям со всего мира тестировать и улучшать собственные алгоритмы. Yambda уже использовали в своей работе ученые из Kuaishou. Успехи рекомендательной модели Sona отметили ученые из ByteDance, которые создают рекомендации, например, для TikTok.

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