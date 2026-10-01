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Kuaishou

Kuaishou

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.10.2026 «Яндекс» представил Sona — ИИ-модель, способную заменить десятки алгоритмов рекомендаций 1
12.01.2023 Factor group стала дистрибьютором решений Vesoft в России и странах СНГ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Kuaishou и организации, системы, технологии, персоны:

China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 440 1
Vesoft 1 1
Factor Group - Фактор Груп 6 1
Tencent 193 1
Microsoft Corporation - GitHub 1098 1
Yandex - Яндекс 9367 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5357 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 663 1
Repository - Репозиторий 1200 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 572 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11945 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6321 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8776 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6700 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26839 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13297 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1731 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23760 1
Vesoft - NebulaGraph 1 1
Tencent - WeChat - мессенджер 178 1
Ларин Виктор 6 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Россия - РФ - Российская федерация 168294 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14858 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19356 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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