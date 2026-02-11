Разделы

YouTube и Instagram* обвинили в умышленном создании привыкания у пользователей

Суд в США приступил к рассмотрению дела в отношении Meta* и YouTube, которых обвиняют в создании в приложениях соцсетей специальных функций, формирующих зависимость у пользователей. Адвокат истца заявил, что одна из технологических компаний сама пришла к такому же выводу в результате внутреннего исследования.

Судебное разбирательство

В Лос-Анджелесе (США) начался судебный процесс в отношении Meta* и YouTube. Истец — 20-летняя Кейли — утверждает что, вызывающие привыкание функции социальных сетей нанесли вред ее психическому здоровью, пишет CNN.

YouTube и Instagram* (принадлежит Meta*) обвиняются в преднамеренном создании вызывающих зависимость приложений, которые привели к развитию у пользователя тревожности, дисморфофобии и суицидальных мыслей.

В ближайшие недели для дачи показаний на слушания вызовут генерального директора Meta* Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), генерального директора Instagram* Адама Моссери (Adam Mosseri) и генерального директора YouTube Нила Мохана (Neal Mohan).

yutub700.jpg

Freepik - natanaelginting
Технологические компании считают, что потерпевшая в ее сложной семейной ситуации могла получить только пользу от соцсетей

Это только первое из сотен подобных дел, дошедших до суда, которые могут закончиться для технологических компаний миллиардными выплатами компенсаций и требованием изменить интерфейсы, пишет издание.

«Цифровое казино»

Адвокат потерпевшей Марк Ланье (Mark Lanier), выступая перед присяжными, назвал приложения для социальных сетей, такие как YouTube и Instagram*, «цифровыми казино», заявив, что их функция «бесконечной прокрутки» вызывает выброс дофамина, который может привести к зависимости.

«Это дело касается двух самых богатых корпораций, которые искусственно создали зависимость в мозгу детей. Для ребенка, такого как Кейли, движение пальцем по экрану — это как ручка игрового автомата. Но каждый раз, когда она делает движение пальцем, это не ради денег, а ради умственной стимуляции», — сказал Ланье.

Опасными функциями защитник назвал «бесконечную прокрутку и автовоспроизведение», так называемые «фильтры красоты», которые могут изменять лицо пользователя, кнопку «лайк», у которой, по его мнению, существует «химический эффект», к которому стремятся подростки, ищущие одобрения сверстников.

Мать Кейли заявила, что пыталась ввести родительский контроль, но ей не удалось победить зависимость дочери.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

Ланье ссылался на внутреннее исследование Meta* под названием «Project Myst», которое, по его словам, выявило доказательства того, что дети, испытавшие «негативные последствия», с наибольшей вероятностью становятся зависимыми от Instagram*.

В иске Кейли также указано, что в Instagram* она подвергалась травле и шантажу мошенников, угрожавших опубликовать ее откровенные фотографии.

Линия защиты

Линия защиты будет строиться на том, что настоящей причиной проблем девушки стали трудное детство и сложная семейная жизнь. Ее мать развелась с отцом, который жестоко с ней обращался, когда Кейли было три года, и воспитывала троих детей в основном одна.

«Мы категорически не согласны с этими обвинениями и уверены, что представленные доказательства подтвердят нашу давнюю приверженность поддержке молодежи», — сказал CNN представитель Meta*. Адвокат компании полагает, что социальные сети могли даже стать для Кейли здоровым способом разрядки, когда она сталкивалась с трудностями дома.

Технологические гиганты утверждают, что давно внедрили функции безопасности, такие как инструменты родительского контроля, напоминания о необходимости сделать перерыв и ограничения по содержанию контента.

Борьба с привыканием к соцсетям

В феврале 2026 г. европейский регулятор обвинил соцсеть TikTok в нарушении правил Евросоюза в отношении онлайн-контента и вызывающих привыкание функций. Как писал Reuters, приложению было предписано изменить дизайн или придется заплатить штраф в размере до 6% от глобального оборота компании ByteDance, являющейся его владельцем.

В декабре 2025 г. Австралия стала первой в мире страной, заблокировавшей доступ детям младше 16 лет к таким платформам, как TikTok, YouTube, Instagram* и Facebook*.

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

Анна Любавина

