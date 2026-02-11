YouTube и Instagram* обвинили в умышленном создании привыкания у пользователей

Суд в США приступил к рассмотрению дела в отношении Meta* и YouTube, которых обвиняют в создании в приложениях соцсетей специальных функций, формирующих зависимость у пользователей. Адвокат истца заявил, что одна из технологических компаний сама пришла к такому же выводу в результате внутреннего исследования.



Судебное разбирательство

В Лос-Анджелесе (США) начался судебный процесс в отношении Meta* и YouTube. Истец — 20-летняя Кейли — утверждает что, вызывающие привыкание функции социальных сетей нанесли вред ее психическому здоровью, пишет CNN.

YouTube и Instagram* (принадлежит Meta*) обвиняются в преднамеренном создании вызывающих зависимость приложений, которые привели к развитию у пользователя тревожности, дисморфофобии и суицидальных мыслей.

В ближайшие недели для дачи показаний на слушания вызовут генерального директора Meta* Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), генерального директора Instagram* Адама Моссери (Adam Mosseri) и генерального директора YouTube Нила Мохана (Neal Mohan).

Freepik - natanaelginting Технологические компании считают, что потерпевшая в ее сложной семейной ситуации могла получить только пользу от соцсетей

Это только первое из сотен подобных дел, дошедших до суда, которые могут закончиться для технологических компаний миллиардными выплатами компенсаций и требованием изменить интерфейсы, пишет издание.

«Цифровое казино»

Адвокат потерпевшей Марк Ланье (Mark Lanier), выступая перед присяжными, назвал приложения для социальных сетей, такие как YouTube и Instagram*, «цифровыми казино», заявив, что их функция «бесконечной прокрутки» вызывает выброс дофамина, который может привести к зависимости.

«Это дело касается двух самых богатых корпораций, которые искусственно создали зависимость в мозгу детей. Для ребенка, такого как Кейли, движение пальцем по экрану — это как ручка игрового автомата. Но каждый раз, когда она делает движение пальцем, это не ради денег, а ради умственной стимуляции», — сказал Ланье.

Опасными функциями защитник назвал «бесконечную прокрутку и автовоспроизведение», так называемые «фильтры красоты», которые могут изменять лицо пользователя, кнопку «лайк», у которой, по его мнению, существует «химический эффект», к которому стремятся подростки, ищущие одобрения сверстников.

Мать Кейли заявила, что пыталась ввести родительский контроль, но ей не удалось победить зависимость дочери.

Ланье ссылался на внутреннее исследование Meta* под названием «Project Myst», которое, по его словам, выявило доказательства того, что дети, испытавшие «негативные последствия», с наибольшей вероятностью становятся зависимыми от Instagram*.

В иске Кейли также указано, что в Instagram* она подвергалась травле и шантажу мошенников, угрожавших опубликовать ее откровенные фотографии.

Линия защиты

Линия защиты будет строиться на том, что настоящей причиной проблем девушки стали трудное детство и сложная семейная жизнь. Ее мать развелась с отцом, который жестоко с ней обращался, когда Кейли было три года, и воспитывала троих детей в основном одна.

«Мы категорически не согласны с этими обвинениями и уверены, что представленные доказательства подтвердят нашу давнюю приверженность поддержке молодежи», — сказал CNN представитель Meta*. Адвокат компании полагает, что социальные сети могли даже стать для Кейли здоровым способом разрядки, когда она сталкивалась с трудностями дома.

Технологические гиганты утверждают, что давно внедрили функции безопасности, такие как инструменты родительского контроля, напоминания о необходимости сделать перерыв и ограничения по содержанию контента.

Борьба с привыканием к соцсетям

В феврале 2026 г. европейский регулятор обвинил соцсеть TikTok в нарушении правил Евросоюза в отношении онлайн-контента и вызывающих привыкание функций. Как писал Reuters, приложению было предписано изменить дизайн или придется заплатить штраф в размере до 6% от глобального оборота компании ByteDance, являющейся его владельцем.

В декабре 2025 г. Австралия стала первой в мире страной, заблокировавшей доступ детям младше 16 лет к таким платформам, как TikTok, YouTube, Instagram* и Facebook*.

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации