Cloud.ru запустил автономного ИИ-агента EvoClaw для автоматизации бизнес-задач

Cloud.ru представил EvoClaw — управляемый облачный сервис собственной разработки провайдера для работы с OpenClaw и другими продуктами семейства. ИИ-агент позволяет запустить решение за несколько минут и работает по протоколу A2A (Agent-to-Agent), что упрощает взаимодействие с любыми агентными системами. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

EvoClaw можно использовать под бизнес- и исследовательские задачи DevOps-команд, системных администраторов и технических специалистов, которые хотят внедрить агентную автоматизацию, но не готовы тратить ресурсы на сложную настройку. В сервисе реализованы механики безопасности, которые закрывают уязвимости, обнаруженные в OpenClaw. Так, все политики безопасности приведены к стандарту Zero Trust, все привилегии понижены до необходимого минимума, все агенты изолированы своим рабочим пространством.

До сих пор основными барьерами для корпоративного использования OpenClaw были безопасность и контроль: развернуть агента локально или на виртуальной машине — только половина задачи. Не менее важно обеспечить изоляцию, управление привилегиями и соответствие корпоративным политикам. EvoClaw снимает эту сложность: агент запускается в пару кликов и изначально настроен с фокусом на безопасность. Наш приоритет — не просто быстрый старт, а полный контроль над тем, что агент делает и как он это делает.

«Cloud.ru одним из первых на российском рынке приступил к открытому тестированию open source решения OpenClaw еще в феврале 2026 года. EvoClaw — часть более широкой тенденции: компании по всему миру встраивают OpenClaw в свои экосистемы. Tencent, Alibaba и ByteDance уже начали предлагать шаблоны для быстрого развертывания агента в своих облаках. Конкуренция за то, кто станет дефолтной платформой для ИИ-агентов, переходит из open source проектов к облачным продуктам. Мы предлагаем не только быстрый запуск, но и даем больше контроля и наблюдаемости: мониторинг, логирование, возможность корректировки поведения агента. Прозрачность работы — ключевое условие для внедрения агентных сценариев в корпоративной среде», — сказал руководитель продукта AI Factory Артемий Мазаев.

EvoClaw интегрирован в цифровую среду AI Factory, которая объединяет инструменты Cloud.ru для создания собственных ИИ-решений и их внедрения в бизнес-процессы и продукты. В нее входит каталог больших языковых моделей Evolution Foundation Models, сервис для создания и запуска работающих автономно ИИ-агентов Evolution AI Agents, сервис для обогащения языковой модели собственными данными Evolution Managed RAG и другие. Также EvoClaw работает с каталогом скиллов Evolution AI Agents.