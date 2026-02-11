Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190435
ИКТ 14694
Организации 11388
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26595
Персоны 82772
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Mohan Neal Моан Нил


СОБЫТИЯ


11.02.2026 YouTube и Instagram* обвинили в умышленном создании привыкания у пользователей 1
13.12.2013 Google устроил революцию в интернет-рекламе 1
11.07.2011 Google создает биржу для торговли пользовательскими данными 1
14.06.2011 Google прогнозирует революцию на рынке медийной рекламы 1
25.05.2010 Google отдает больше половины дохода от AdSense партнерам 1
18.09.2009 Google запустил новую биржу рекламы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Mohan Neal и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12338 5
Yahoo! 3711 1
Meta Platforms - Facebook 4552 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 211 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 2
Google AdSense 119 2
Google - Teracent - Intelligent Display Advertising 4 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 134 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 2
Россия - РФ - Российская федерация 158352 1
США - Нью-Йорк 3155 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1656 1
NYT - The New York Times 1091 2
comScore 379 1
eMarketer 206 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще