Создатель TikTok выпустит процессор собственной разработки

Китайский интернет-гигант ByteDance работает над созданием собственного центрального процессора для внутренних нужд. Об этом сообщило Reuters.

ByteDance, создатель популярной социальной сети TikTok, планирует задействовать новые CPU при развертывании серверной инфраструктуры в дата-центрах, обеспечивающей функционирование сервисов компании. Дополнительные вычислительные ресурсы необходимы ByteDance для предоставления пользователям доступа к ИИ-агентам, в частности, на базе новой версии платформы Coze.

К работе над инициативой привлечено несколько внешних партнеров ByteDance, утверждают источники Reuters. Роль партнеров не сводится к оказанию помощи в проектировании микросхемы, китайский интернет-гигант рассчитывает на них в вопросе резервирования мощностей контрактных производств, которые позволят наладить выпуск CPU в нужных ByteDance количествах. С кем именно в партнерстве реализуется этот проект, не уточняется.

Выбор из двух архитектур

По информации Reuters, ByteDance параллельно прорабатывает два варианта дизайна будущего процессора: на базе распространенной проприетарной архитектуры ARM и с использованием открытого набора инструкций RISC-V. В конечном счете компании выберет тот вариант, который будет лучше подходить для решения поставленных задач в долгосрочной перспективе.

Подобный подход – распространенная практика, позволяющая компании протестировать различные варианты дизайна перед тем, как переходить к массовому производству, и тем самым застраховаться от пустой траты финансовых ресурсов.

Почему ByteDance нужны свои процессоры

На текущий момент ByteDance использует процессоры сторонних производителей в лице Intel и AMD. Однако удовлетворять потребность в новом «железе» за счет их продукции компании становится все сложнее из-за ее дефицита и постоянно растущих цен.

Источники Reuters говорят о подорожании серверных CPU на уровне 10-35% к прошлому кварталу. Это один из факторов, подтолкнувших компанию к наращиванию темпов разработки собственного серверного решения.

Кроме того, ByteDance перестали устраивать изменившиеся сроки отгрузки продукции, которые в настоящее время способны гарантировать сторонние производители процессоров. Так, в феврале 2026 г. Intel уведомила своих клиентов из КНР о том, что поставки очередной партии чипов теперь придется ждать до полугода.

Наконец, в долгосрочной перспективе использование процессоров собственной разработки, «заточенных» под конкретные виды нагрузок, выгоднее с экономической точки зрения.

Дефицит CPU

В начале февраля 2026 г. аналитики Omdia предупредили о грядущем подорожании CPU на 11-15% в результате образовавшегося дефицита. Некоторые эксперты сочли оценку чрезмерно консервативной.

Нынешний дефицит процессоров обусловлен колоссальным спросом на фоне продолжающегося бума ИИ и неспособностью производителей в ответ быстро нарастить их поставки. Спрос на CPU настолько велик, что в 2026 г. Intel удается продавать даже чипы, имеющие дефекты, которые раньше просто отбраковывались.

Помимо ByteDance, собственные процессоры разрабатывают американские гиперскейлеры Google, Amazon и Microsoft. В апреле 2025 г. в Китае состоялась премьера первого в стране серверного CPU, основанного на архитектуре RISC-V, за разработкой которого стоит компания RiVAI Technologies.