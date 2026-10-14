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Антонов Олег

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Под санкции ЕС попали «Аквариус» и «дочки» ГК «Элемент» 1
25.03.2003 Ирак глушит спутниковые сигналы противников российской техникой? 1
25.03.2003 Ирак глушит спутниковые сигналы противников российской техникой? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Антонов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 34 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 38 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 20 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5130 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 260 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1122 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 46 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6043 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6738 1
Night Vision - режим ночного видения 411 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7462 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3773 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4894 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11680 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 467 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1998 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 2
Шишенин Евгений 36 1
Орлов Алексей 22 1
Семенов Михаил 47 1
Кучерявый Андрей 3 1
Ерш Дмитрий 3 1
Гладков Никита 1 1
Ключников Валерий 1 1
Куцько Павел 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 169491 3
США - Колумбия - Вашингтон 1512 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 2
Ирак - Республика 711 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 2
Ирак - Багдад 56 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 371 2
Турция - Турецкая республика 2658 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 1
Европа 25061 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1285 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8357 3
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1249 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4130 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1732 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 677 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22189 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2522 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 23 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 83 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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