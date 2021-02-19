Исследование Huawei: рынок AR/VR в России достигнет 7 млрд руб. к 2025 году

Huawei поделилась результатами аналитического исследования рынка в области AR/VR, проведенного совместно с «ТМТ Консалтинг». По последним оценкам, рынок AR/VR в России в ближайшие годы будет расти в среднем на 37% в год и достигнет 7 млрд руб к 2025 году. Это означает начало бурного роста и необходимости построения партнерской экосистемы уже сейчас.

Ван Хуасинь, директор департамента интегрированных решений и бизнеса для видео Huawei в регионе Евразия, отметил постоянно растущий интерес к продуктам на базе AR и VR на мировом рынке: «Одна из ключевых предпосылок для этого – внедрение новых технологий: FN5G для домашних и 5G – для мобильных сценариев. Именно пятое поколение мобильной и фиксированной связи позволит российским операторам предоставить клиентам новейшие сервисы на базе дополненной и виртуальной реальности».

Дмитрий Полпуденко, исполнительный менеджер по маркетингу Huawei в регионе Евразия, рассказал, что сети 5G быстро набирают популярность в мире и стимулируют потребление сервисов на основе VR/AR, которые могут использоваться в медиа. Huawei в Латинской Америке предложил Аргентинской Футбольной Ассоциации развернуть сеть 5G на 22 стадионах и реализовать несколько сценариев: AR-шоу перед началом матча, реклама в формате AR, подключение и организация VR-трансляции и ТВ-трансляции через сеть 5G. В ноябре 2020 года АФА и Huawei объявили о сотрудничестве после успешного тестирования этого проекта.

Дмитрий Полпуденко призвал к сотрудничеству российское спортивное сообщество: «Huawei в регионе Евразия предлагает подобные проекты к реализации совместно с КХЛ/РФПЛ и российскими операторами, спортивными клубами и партнерами из отрасли AR/VR. Осуществление таких проектов в России – вопрос времени, ведь новые технологии приносят яркие эмоции и впечатления каждому человеку».

Константин Анкилов, генеральный директор «ТМТ Консалтинг», поделился результатами исследования мирового и российского AR/VR рынков, который на данный момент оценивается в 1,4 млрд рублей. К 2025 году эксперт прогнозирует пятикратный рост выручки до 7 млрд рублей. Наиболее часто встречающиеся сценарии применения AR/VR в России – это обучение, цифровые инструкции по сборке и конфигурированию, визуализации дизайнерских работ. Константин Анкилов подчеркнул, что услуги виртуальной и дополненной реальностей являются одним из основных драйверов перехода на тарифные планы и устройства, поддерживающие сети пятого поколения.

Александр Черняев, эксперт по интегрированным решениям и бизнесу для видео в Huawei регионе Евразия, уточнил, что инфраструктура 5G сделает доступными облачные сервисы AR/VR повсеместно. Основными потенциальными источниками доходов операторов от AR/VR в B2B сегменте являются облачные платформы, сеть как услуга (NaaS), реклама, хостинг приложений и т.д. В сегменте B2C наиболее перспективными с точки зрения прибыльности для операторов эксперты называют такие услуги, как VR игры/развлечения, иммерсивные мероприятия, подключение к сети с высокой скоростью и низкой задержкой для виртуальных приложений.

В ближайшие пять лет Россия может стать заметным игроком на международной арене AR/VR-решений. В отличие от глобального рынка со значительной долей сегмента B2C, в России особое внимание уделяется развитию AR/VR-технологий для бизнес-сегмента. Ожидается, что российский рынок в основном будет формироваться за счет роста спроса в сегменте B2B, доля которого вырастет до 72 % к 2025 году. В Huawei уверены, что AR/VR обладает огромным потенциалом и заслуживает внимания со стороны российских операторов.