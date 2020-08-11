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Huawei присоединилась к АПКИТ

Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

Компания Huawei стала членом российской ассоциации АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий). Членство Huawei в самом представительном некоммерческом объединении ИТ-отрасли в России позволит компании наладить еще более тесные связи с российским цифровым сообществом.

Членами АПКИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а также нишевые ассоциации. Компании, входящие в АПКИТ, занимают по многим позициям до 70% рынка в России. Многим из этих компаний Huawei готова предложить технологический опыт, совместную разработку аппаратных и программных решений, а также организацию совместного производства.

Сотрудничество с российскими партнерами осуществляется в соответствии с принципами принятой Huawei стратегии по созданию единого цифрового общества в России. Стратегия, получившая название TIGER (Technology, Industry, Growth, Ecosystem, Reliability), подразумевает совместное с российскими компаниями развитие и использование технологий, создание индустриальных решений, программы стимулирования для партнеров и создание экосистемы цифровых решений, что в конечном счете будет способствовать ускоренному развитию в России собственной ИКТ-отрасли

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