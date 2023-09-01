ИТ-ипотека — теперь доступнее

Сотрудники ИТ-компаний до 35 лет (включительно) могут больше не подтверждать минимальный уровень зарплаты, чтобы оформить льготную ипотеку. А кредитный лимит по программе увеличен с 240 до 500 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Соответствующие изменения 1 сентября 2023 г. утвердило Правительство России.

Какие условия

– Возраст для участия в программе — от 18 до 50 лет включительно.

– Уровень зарплаты до вычета НДФЛ — 120 тыс. руб. для городов-миллионников (в Москве — 150 тыс.) и 70 тыс. руб. — для других населённых пунктов. Сотрудников до 35 лет (включительно) это требование теперь не затрагивает.

– Работать в аккредитованной ИТ-компании после оформления кредита нужно минимум пять лет.

– Если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев. За это время нужно устроиться в другую аккредитованную компанию.

Как работает программа

Программа льготной ИТ-ипотеки действует с 2022 г. Получить её могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Предельная ставка по кредиту — до 5% годовых. Но регионы и банки часто дополнительно снижают её.

Регионы, в которых снижена ставка: Белгородская область — не выше 2%; Калужская область — не выше 2%; Самарская область — не выше 2%; Республика Башкортостан — не выше 4%.

После упрощения условий программы в начале этого года выдачи ипотек увеличились в два раза. Сейчас кредиты еженедельно получают более 700 ИТ-специалистов.

С момента начала действия программы ИТ-ипотеку получили более 23 тыс. человек. Общая сумма выданных кредитов составила свыше 200 млрд руб. К концу 2023 г. планируется поддержать не менее 30 тыс. специалистов.