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Банки одобрили уже около 5000 заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов

Банки одобрили уже около 5000 заявок на льготные ипотечные кредиты от сотрудников ИТ-компаний. Об этом заявил директор Единой информационной системы жилищного строительства Александр Лукьянов.

Постановление Правительства России о запуске льготной госпрограммы, направленной на улучшение жилищных условий работников ИТ-компаний, вступило в силу 12 мая 2022 г. До конца 2024 г. планируется выдать до 50 тыс. кредитов на общую сумму около 240 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

«Сегодня ИТ-сектор играет важнейшую роль, обеспечивая технологическое развитие самых разных отраслей экономики. Именно он двигает цифровизацию, которая повышает качество жизни людей, упрощает работу бизнеса. Запущенная Правительством программа призвана привлечь в ИТ-сферу молодых перспективных специалистов. Только в этом году льготные кредиты могут получить до 10 тыс. сотрудников ИТ-компаний, в следующем году речь идет уже о 20 тыс. сотрудников», – сказал Николай Козак.

ИТ-ипотеку выдают крупнейшие банки страны. Первый льготный кредит был выдан Банком ДОМ.РФ. На данный момент банком проведено уже около 20 сделок в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Новосибирске, Владивостоке. «Такая статистика подтверждает высокий потенциал этой меры господдержки», – отметил управляющий директор ДОМ.РФ.

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Получить кредит по льготной программе могут сотрудники ИT-компаний в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и от 100 тыс. руб. в других населенных пунктах. У заемщиков должен быть заключен трудовой договор с компанией, аккредитованной Минцифры России и получавшей налоговые льготы. Максимальная сумма кредита – 18 млн руб. для регионов с численностью населения не менее 1 млн человек и 9 млн руб. – для других субъектов России.

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