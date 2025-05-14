Разделы

Безопасность
|

Установить самозапрет на участие в азартных играх готов каждый четвертый экономически активный россиянин

Возможность установления самозапрета на участие в азартных играх больше интересна молодым мужчинам с заработком выше среднего. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что ежегодно в России ставки делают около 6 млн человек на сумму более 1 трлн руб. В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры — «Стопазарт». Граждане смогут добровольно вносить себя в реестр на срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Согласно ранее проведенному опросу SuperJob, каждый второй россиянин поддержал эту инициативу. Установить самозапрет планирует каждый четвертый (26%), причем для большинства из них это вовсе не способ контроля лудомании, а попытка уберечь свои деньги от мошенничества: «Я уже установил самозапрет на кредиты и самозапрет на азартные игры тоже установлю». Не собираются прибегать к механизму «Стопазарт» 46% граждан, аргументируя: «Кто хочет зарабатывать, тот не будет связываться с азартными играми»; «У меня хорошо развито чувство самоконтроля». 28% пока не определились.

Установить самозапрет чаще планируют мужчины (30% против 22% среди женщин). Среди молодежи до 35 лет число желающих воспользоваться механизмом «Стопазарт» выше (29%), чем среди тех, кто старше (23% среди опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет и 22% — от 45 лет). Чем выше доход, тем чаще респонденты готовы установить запрет: 19% с доходом до 50 тыс. руб. и 27% среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб.

Склонные к азарту россияне чаще готовы включить самозапрет по сравнению с теми, кто не склонен к риску (33 и 24% соответственно).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта
Цифровизация

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 21 апреля – 12 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как перейти в облако без риска для ИБ?

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

Знаменитые на весь мир ПК тайком подгружают вредоносное ПО. Разработчики не платят за обнаружение «дыры» и не торопятся ее закрывать

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153