Почти 15% опрошенных россиян признались, что нейросети заменили им близких друзей

Почти 15% опрошенных россиян признались, что нейросети заменили им близких друзей. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» и ГК IT Smart Finance в ходе опроса 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Цель исследования – выяснить, какую роль в жизни респондентов играют нейросети. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

Согласно исследованию, нейросети в том или ином виде используют 67% респондентов.

Подавляющее большинство лояльных к искусственному интеллекту анкетируемых (64%) отметили, что используют его в основном для работы и для получения справочной информации. В то же время 17% признались, что видят в ИИ консультанта по важным вопросам из разных сфер жизни, а 14% и вовсе отметили, что нейросети заменили им близких друзей. По словам этой группы респондентов, искусственный интеллект более тактичен и умеет подобрать правильные слова, чтобы подбодрить в трудную минуту. Наиболее ярко эта тенденция выражена в возрастной группе 18–25 лет — здесь 19% респондентов уверены, что ИИ может полностью заменить дружеские связи.

На вопрос о том, о чем обычно «разговаривают» респонденты с ИИ, не считая рабочих вопросов, 34% опрошенных ответили, что просят советов, касающихся взаимоотношений с коллегами и друзьями. 22% признались, что используют ИИ как психолога и просят помочь разобраться в эмоциях. 16% рассказали, что любят обсудить с нейросетью кино или книжные новинки. 14% обычно просят совета у нейросети, когда хотят улучшить качество жизни, а 6% и вовсе видят в нейросетях собеседника, с которым можно поболтать за кружкой пива, если не удалось собраться с реальными друзьями. Оставшиеся 8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Чаще всего воспринимают нейросети как друзей, психологов и консультантов ИТ-специалисты, digital-маркетологи и представители креативных профессий — 21% опрошенных из этой категории отметили эмоциональную связь с ИИ. Среди работников финансовой сферы таких оказалось 16%, а среди представителей области образования, медицины и социальной сферы — 12%.

При этом практически вдвое выросло число респондентов, готовых платить за нейросети. В настоящий момент 29% анкетируемых уже оплачивают одну подписку на нейросети, еще 7% используют две и более платных версий. При этом 64% предпочитают пока оставаться в рамках бесплатных решений. Среди тех, кто покупает расширенные версии, 57% тратят до 2000 руб. в месяц, 31 % — до 5000 руб., а 12 % — свыше 5000 руб. в месяц.

Традиционно самыми дружественно настроенными к нейросетям городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. А меньше всего им доверяют жители Дальнего Востока.