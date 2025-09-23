Разделы

Почти треть опрошенных россиян избавились от просрочек благодаря нейросетям

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» опросил три тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет и зафиксировал существенное изменение отношения к нейросетям, голосовым помощникам и чат-ботам. В 2025 г. доля граждан, регулярно взаимодействующих с ИИ-инструментами в повседневных сервисах, выросла на 47% по сравнению с 2024 г. Исследование охватывало ключевые потребительские отрасли — финансы, онлайн-торговлю, образование, услуги и государственные платформы. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

Более 56% респондентов, сталкивающихся с ИИ при получении финансовых услуг — например, в мобильных банках, кредитных платформах или инвестиционных приложениях, признались, что предпочли бы продолжать коммуникацию именно с ИИ-помощником, а не с оператором. Год назад этот показатель составлял менее 30%.

В онлайн-торговле рост оказался еще заметнее: в 2025 г. более половины пользователей взаимодействуют с рекомендательными алгоритмами и ботами, не только доверяя их советам, но и принимая на их основе решения о покупке. В онлайн-образовании нейросети становятся полноценными помощниками – к их услугам обращаются родители при анализе оценок или оптимизации расписания. Также практически каждый третий опрошенный, пользовавшийся образовательными платформами, заявил, что предпочел бы диалог с цифровым ассистентом, а не преподавателем-куратором.

Интересным оказался срез по сегменту просроченной задолженности. Почти треть опрошенных россиян, имевших просрочки, сообщили, что начали возвращать долги чаще именно благодаря коммуникациям с нейросетями, которые напоминали о долге. Они объяснили это тем, что сообщения от ИИ воспринимаются как информационная поддержка, а не давление.

Наибольшее доверие к ИИ-помощникам зафиксировано в Москве и Екатеринбурге. При этом в возрастной группе от 18 до 30 лет ИИ‑ассистенты стали неотъемлемой частью цифрового поведения: более 65% опрошенных этой группы взаимодействуют с нейросетями ежедневно.

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации
Цифровизация

Примечательно, что помимо предсказуемо высокого уровня доверия к ИИ у ИT-специалистов и сотрудников финтеха, значительный рост толерантности к нейросетям наблюдается среди логистов, водителей такси и курьеров, которые ежедневно взаимодействуют с автоматизированными платформами. Более 55% из этой группы респондентов заявили, что доверяют цифровым ассистентам при работе с заказами, маршрутами и клиентской поддержкой.

«То, что мы наблюдаем сегодня, — это не просто рост пользовательского интереса к технологиям, а сдвиг в самой модели доверия. ИИ-инструменты начали восприниматься не как эксперимент, а как стандарт сервиса. Например, в банковской отрасли автоматизированные голосовые помощники уже обрабатывают до 70% первичных клиентских обращений — и делают это быстрее и точнее, чем живые операторы. При этом важна не только эффективность, но и эмоциональный фактор: более трети опрошенных говорят, что взаимодействие с ИИ вызывает у них меньше стресса, чем общение с живым сотрудником. Особенно это проявляется в вопросах задолженности — никто не хочет слушать упреки, а нейросеть говорит без осуждения», — сказала Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру».

