Нейросети не осудят: более 20% опрошенных россиян предпочитают общаться с нейросетями по вопросам задолженности

Согласно данным исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», россияне стали больше доверять клиентским решениям на базе искусственного интеллекта при взаимодействии с финансовыми организациями. Об этом свидетельствуют результаты опроса трех тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

Если в 2024 г. более 70% опрошенных предпочитали общаться с человеком при обращении в компанию, то теперь настроения сместились в сторону большей лояльности к нейросетям. Лишь 44% респондентов признались, что предпочитают живое общение с сотрудником банка общению с искусственным интеллектом в простых пользовательских вопросах.

Наибольшее доверие россияне выражают к голосовым помощникам и чат-ботам в мобильных приложениях и мессенджерах. В 2025 г. 67% респондентов отметили, что вместо писем в поддержку пользуются чат-ботами для получения первичной консультации или выполнения простых операций. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 46%. Уровень лояльности к голосовым помощникам вырос с 55% до 72%. Также пользователи стали более спокойно относиться к системам автоматической оценки кредитоспособности — 58% доверяют таким решениям (39% в 2024 году). При этом нейросети-консультанты по инвестициям и финансовому поведению пока остаются нишевым инструментом: доверие к ним выразили 34% опрошенных (27% годом ранее).

Помимо этого, россияне более охотно стали доверять нейросетям выполнение комплексных задач, таких как составление индивидуальных финансовых стратегий или подбор финансовых продуктов. 29% респондентов готовы полностью полагаться на алгоритмы в подобных вопросах. В прошлом году о такой готовности заявляли лишь 9% опрошенных.

Примечательно, что среди россиян в возрасте от 18 до 30 лет доверие к цифровым помощникам в банках выражают 71% опрошенных. В группе 31–45 лет положительно к ИИ относятся 65%, тогда как среди граждан от 46 до 60 лет — 43%. Наименее открыты к подобным технологиям представители поколения старше 60 лет, где уровень доверия составляет лишь 28%.

На вопрос о том, почему анкетируемые предпочитают общаться с ИИ-помощниками вместо живых консультантов, 28% ответили, что нейросети лучше понимают их запрос, 24% подчеркнули, что испытывают стресс при взаимодействии с незнакомым человеком, а 21% признались, что предпочитают решать с ИИ исключительно «чувствительные» вопросы, касающиеся просрочки или реструктуризации долга, так как перед роботами-помощниками не испытывают чувства стыда. Более того, 18% респондентов отметили, что предпочитают взаимодействие с ИИ из-за бесшовности и скорости коммуникации, оставшиеся 9% затруднились ответить на вопрос.

«Рост доверия к нейросетям отражает изменение пользовательских ожиданий в сторону скорости, доступности и персонализированного сервиса. При этом ключевым условием дальнейшего распространения таких решений остаетсяостается прозрачность алгоритмов и сохранение возможности взаимодействия с человеком в ситуациях, требующих экспертной оценки», -— сказала Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру».