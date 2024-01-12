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«Выберу.ру» обновил приложение для Android

В октябре 2023 г. финансовый маркетплейс «Выберу.ру» запустил сервис, который позволяет пользователю выяснить свой кредитный балл без обращения в бюро кредитных историй. Теперь эта опция доступна в приложении на Android.

С помощью сервиса пользователь может выяснить, каковы его шансы получить потребительский кредит, заем или ипотеку, а также узнать, какие продукты подойдут при текущем кредитном балле и как его улучшить.

Сервис будет полезен как тем, кто уже имеет кредиты, так и тем, кто не имеет кредитной истории, но планирует в ближайшее время оформлять кредит.

В приложении для клиентов доступны три тарифа. Бесплатный тариф «Кредитный балл» позволяет узнать свой кредитный рейтинг и выдает универсальные советы по его улучшению. Тариф «Кредитная консультация» — это расширенная версия «Кредитного балла», здесь пользователь вместе с кредитным баллом получает уже индивидуальные рекомендации по улучшению кредитного рейтинга, которые помогут в конкретной ситуации.

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Безопасность

Третий вариант — «Кредитная поддержка», опция включает личное сопровождение в течение трех месяцев.

«Нередко случается, что потенциальные заемщики не могут получить кредит или получают его на невыгодных условиях из-за плохой кредитной истории. Даже если предыдущие обязательства закрыты, в кредитной истории остается информация о просрочках, что влияет на дальнейшие отношения с банками. Нам хотелось помочь пользователям наладить отношения с кредитными организациями и сформировать комфортные финансовые привычки. Теперь сервис доступен и в приложении, чтобы было удобнее и легче им воспользоваться», — сказала Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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