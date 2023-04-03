Разделы

Интернет E-commerce
|

Россияне стали в два раза чаще зарабатывать на криптовалюте

По данным исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», 11% пользователей совершали операции с криптовалютой с целью заработка — это почти вдвое больше результатов 2022 г.

В «Выберу.ру» опросили 2500 пользователей сервиса, чтобы узнать их отношение к криптовалюте. Оказалось, что цифровые деньги уже не так экзотичны для россиян — почти 11% опрошенных не только ведут расчеты «в крипте», но и зарабатывают на ней. В 2022 г. проводился аналогичный опрос, тогда выяснилось, что в криптовалюту инвестируют 6% респондентов. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

Также увеличился общий уровень доверия к цифровым деньгам — в 2023 г. лишь 7% говорили о том, что готовы попробовать пользоваться криптовалютой в обозримом будущем. В 2023 г. такую вероятность отметили уже 20% респондентов. Эти данные подтверждаются ростом спроса на криптокошельки и появлением в российских городах криптоматов — автоматов для проведения операций с цифровыми деньгами.

«В последние годы россияне стали более осведомленными в вопросах цифровой экономики. Этому поспособствовала в том числе и пандемия, когда большой пласт финансовой деятельности ушел в онлайн, а финансовые организации максимально диджитализировали свои услуги. Также трендом стали “быстрые инвестиции”, услуги, позволяющие покупать акции в приложениях банков “в один клик”. Понятно, что и криптовалюта при такой повестке вошла в профессиональные интересы россиян, при этом понятно, что это более сложный инструмент, требующий профессионального подхода. Однако и здесь появляются простые решения. Например, сейчас получают распространение криптовалютные боты, которые за определенную комиссию сами торгуют цифровой валютой пользователя и приносят ему доход. Безусловно на уровень дохода будет влиять наличие знаний и величина вложенных средств, но “поиграться” можно и не обладая такими ресурсами», — сказал Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет
Цифровизация

***

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» — независимый сервис сравнения и подбора банковских, страховых, инвестиционных и образовательных продуктов. Сегодня на «Выберу.ру» представлены более 10 тыс. продуктов от 500+ финансовых организаций. Ежемесячно сайт посещают более 7 млн человек. Проект входит в список социально значимых ресурсов по версии Минцифры России, является резидентом «Сколково».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок

Россиян спасут от жадности и произвола маркетплейсов. Власти вводят законодательный запрет на списание денег с удаленных карт

Wildberries выпустит ноутбуки, смартфоны и пылесосы под собственным брендом

Власти США готовят продажу криптовалютного конфиската на $1 млрд. Bitcoin обвалился

Россиянину впервые в истории дали срок за торговлю на криптобирже

Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще