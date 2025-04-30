Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176098
ИКТ 13714
Организации 10685
Ведомства 1463
Ассоциации 1000
Технологии 3458
Системы 25692
Персоны 75553
География 2859
Статьи 1523
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 854

Егорова Регина


УПОМИНАНИЯ


30.04.2025 Каждая третья россиянка променяла косметолога на «бьюти-гаджет» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Егорова Регина и организации, системы, технологии, персоны:

Unsplash 1032 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7833 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 269 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 290 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14041 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1429 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2671 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3404 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 227 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2478 1
DD Planet - Выберу.ру 18 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 540 1
Т1 MiGA 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1174 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1525 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1554 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2049 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1159 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3219 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 978 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 232 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1286 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6444 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1021 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще