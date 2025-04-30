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Т1 MiGA
|30.04.2025
|Каждая третья россиянка променяла косметолога на «бьюти-гаджет» 1
|24.05.2019
|«Техносерв» вышел на рынок мобильных игр с алгоритмами машинного обучения 1
Т1 MiGA и организации, системы, технологии, персоны:
|Шатиров Георгий 7 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Мишин Тимур 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148020 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43985 1
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