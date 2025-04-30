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Индексная книга (каталог) CNews*
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Т1 MiGA



30.04.2025 Каждая третья россиянка променяла косметолога на «бьюти-гаджет» 1
24.05.2019 «Техносерв» вышел на рынок мобильных игр с алгоритмами машинного обучения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Т1 MiGA и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4936 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1430 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17323 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4053 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12237 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29917 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4751 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 30 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1004 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357159, в очереди разбора - 758481.
Создано именных указателей - 173903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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