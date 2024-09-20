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«Оператор Газпром ИД» вышел на рынок ИТ-решений для бизнеса с платформой ГИД

«Оператор Газпром ИД», российская технологическая компания (входит в группу «Газпром»), вывела на рынок ИТ-решений для бизнеса новый продукт – «Единую платформу взаимодействия ГИД». Платформа представляет собой совокупность цифровых сервисов для взаимодействия работников и компаний-работодателей. ГИД позволяет обеспечить цифровизацию ряда бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Оператор Газпром ИД».

Платформа предлагается в виде мобильного супераппа для iOS и Android, а также веб-версии. Она включает сервисы для улучшения взаимодействия внутри компании, адаптации и обучения сотрудников, управления проектами, трекинга психоэмоционального состояния членов рабочих команд, новостную ленту, а также специализированный функционал, который может быть настроен в соответствии с требованиями покупателя. В ГИД встроен конструктор сервисов, который позволяет автоматизировать и быстро внедрять необходимые управленческие и мотивационные инструменты, исходя из запросов бизнеса. В приложении реализована адаптивная главная страница, которую пользователи могут настроить под свои задачи.

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Цифровизация

Платформа ГИД была создана в 2021 г. и используется в корпоративном контуре группы «Газпром». Продукт, с которым «Оператор Газпром ИД» вышел на рынок, является третьей по счету, оттестированной и обновленной версией платформы. ГИД включен в реестр российского программного обеспечения.

«Трехлетний опыт внедрения и тестирования этой платформы ГИД показывает ее надежность и эффективность для компаний, работающих на разных рынках и имеющих разные потребности. Благодаря отлаженным процессам и широким возможностям технической поддержки мы обеспечиваем минимальные сроки подключения, кастомизации под задачи компании-клиента и запуска сервиса», — сказал генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.

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