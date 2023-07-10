Pix Robotics вступила в ассоциацию «Руссофт»

Pix Robotics вошла в состав НП «Руссофт» — отраслевой ассоциации, представляющей индустрию разработки ПО в России. Такое объединение позволит Pix Robotics укрепить позиции на глобальном рынке, участвовать в изменениях ИТ-индустрии и ускорении развития российской экономики в целом.

«Руссофт» объединяет российских разработчиков программного обеспечения для представления интересов и развития компаний и ИТ-индустрии в целом. Ассоциация активно содействует экспорту российского ПО и участвует в реализации мер по поддержке экспорта, что может быть особенно полезно для компаний, стремящихся расширить свой бизнес за рубежом.

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Компания Pix Robotics специализируется на создании умных решений для бизнеса для о управления процессами, ресурсами и цифровой трансформацией. Вступление компании в «Руссофт» позволит участвовать в коллективной работе по решению актуальных проблем отрасли разработки ПО, обмениваться опытом и знаниями с другими участниками ассоциации. В ближайших планах компании — проработать план внедрения программных роботов как стандарта для всего российского рынка.

«Вступление в «Руссофт» — еще один этап компании в работе по популяризации российских технологий и созданию оптимальных условий для обучения и повышения квалификации ИТ-специалистов. «Руссофт» объединяет более 300 компаний и активной выработке и продвижения государственных мер поддержки экспорта ИТ-услуг и программных продуктов. Мы надеемся на дальнейшее развитие партнерства между Pix Robotics и «Руссофт», а также на совместную работу по развитию отечественной ИT-индустрии и продвижению инновационных технологий на мировом рынке», — сказал Сергей Ложкин, генеральный директор Pix Robotics.