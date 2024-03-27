«Росэлектроника» показала ИК-фильтры для военных и гражданских видеосистем

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» показал линейку оптических инфракрасных фильтров для тепловизоров, систем наведения, а также гражданской видеоаппаратуры. Они обеспечивают съемку в сумерках, тумане и других условиях недостаточной видимости. Изделия способны заместить аналоги ведущих шведских, американских и английских производителей. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Линейка интерференционных инфракрасных фильтров «Аметист-ИК» включает в себя коротковолновые и длинноволновые блокирующие, а также узкополосные и полосовые фильтры. Изделия монтируются на любой объектив и обеспечивают изображение от 2 мкм до 20 мкм.

Созданные ИК-фильтры сохраняют рабочие свойства в течение 15 лет и могут эксплуатироваться при температуре от -60 до 70 градусов по Цельсию и относительной влажности 98%.

Разработкой и производством изделий в составе «Росэлектроники» занимается Санкт-петербургский НИИ «Гириконд».

«В условиях санкций многие компании ушли с российского рынка, увеличились сроки поставки и цена комплектующих. На этом фоне мы значительно усилили активность разработки и выпуска импортозамещающих компонентов. Фильтры «Аметист-ИК» созданы НИИ «Гириконд» в инициативном порядке и обладают характеристиками на уровне ведущих зарубежных аналогов, выпускаемых компаниями Spectrogon, Andover, Edmund Optics, NOС», – отметила заместитель генерального директора НИИ «Гириконд» по развитию бизнеса Александра Кряжева.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.