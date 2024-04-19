В «Ростехе» разработано новое поколение радиационно стойких камер для атомных станций

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новое поколение промышленных телесистем с высокой радиационной стойкостью. Они предназначены для контроля технологических процессов в зоне реактора, а также визуального мониторинга его состояния. Это необходимо для поддержания работоспособности ключевого элемента АЭС и предупреждения аварийных ситуаций. Опытные образцы пройдут испытания до конца 2024 года.

Модернизированная система видеонаблюдения разработана входящим в «Росэлектронику» НИИ телевидения. Ее планируется применять для осмотра состояния корпусов и внутреннего оборудования реакторов, контроля извлечения и монтажа тепловыделяющих сборок, а также для наблюдения за технологическими операциями и процессами по перегрузке топлива в реакторе и бассейне выдержки.

В состав комплекса входит радиационно стойкая камера, способная работать в воздушной и водной средах при мгновенном гамма-излучении до 2 мрад/час или накопленном – до 200 мрад. Объектив собственной разработки предприятия позволяет получать цветное и ч/б изображение с разрешением не менее 1000 телевизионных линий при температуре окружающей среды до 120 градусов по Цельсию.

Управление камерой осуществляется с помощью блока телевизионной системы с мембранной клавиатурой. Все контроллеры «вшиты» в панель, что позволяет безопасно использовать его в реакторных помещениях и на других атомных объектах.

«НИИ телевидения обладает уникальной экспертизой в области разработки и производства радиационно стойкой аппаратуры видеонаблюдения. Применение новой оптики и минимальное количество компонентов внутри камеры позволило добиться высоких показателей и расширить условия применения таких систем. До конца года мы планируем провести испытания опытных образцов для подтверждения заложенных в техническом задании характеристик», – сказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.