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«Росэлектроника» запатентовала уникальный клей для электроники класса military

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал не имеющий российских аналогов клей для монтажа микросборок и сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью и позволит отказаться от закупки японских материалов. Новинка уже проходит госиспытания. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Токопроводящие клеи применяются для обеспечения надежных электрических контактов в конструкциях сложной формы, в микросборках, при монтаже схем радиоэлектронной аппаратуры. В отличие от сварки или пайки, таким клеям для отверждения не требуются высокие температуры, что позволяет сохранить деформационную и размерную стабильность микросхем.

Разработанный Центральным конструкторским бюро радиоматериалов (входит в «Росэлектронику») состав сохраняет свои свойства при температуре от -60 до 175 градусов по Цельсию при 100-процентной влажности окружающей среды и способен выдержать не менее двух тыс. часов наработки при эксплуатации при максимально допустимой температуре. Клей обладает высокой электропроводностью, не более 0,00005 Ом/см, и плотностью не менее 5 г/см3. Это позволяет его применять при монтаже кристаллов и при сборке полупроводниковых приборов.

«Разработанный предприятием клей позволит отказаться от применения иностранных материалов при производстве электроники различных классов, в том числе military, и снизит ее себестоимость. Состав запатентован и в настоящий момент проходит госиспытания. После их завершения предприятие будет готово начать серийное производство», — зсказал генеральный директор ЦКБ РМ Валерий Сазонов.

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