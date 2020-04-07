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Axis представила два новых сетевых динамика

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Портфель решений Axis Communications в области IP-аудио пополнился двумя новыми сетевыми динамиками. Модель AXIS C1310-E предназначена для установки на улице и работает в суровых погодных условиях, а модель AXIS C1410 для установки в помещениях оборудована ИК-датчиком, которые позволяют реагировать на инциденты, оповещать персонал и предотвращать действия злоумышленников с помощью заранее записанного сообщения или трансляции звука в режиме реального времени.

Прочный сетевой динамик AXIS C1310-E эффективно работает при температуре от -40° до + 60° по Цельсию и оснащен двумя встроенными универсальными портами входа/выхода для интеграции с существующими системами по сухим контактам. Гибкая конструкция сетевого рупора позволяет произвести установку на стенах и столбах с максимально удобным расположением.

Сетевой мини-динамик AXIS C1410 предназначен для незаметного размещения в помещениях. Его особенность — встроенный ИК-датчик для обнаружения движения, который может отправить сообщения на пункт охраны или при необходимости автоматически воспроизвести записанное сообщение. Благодаря небольшому корпусу устройство легко монтируется на стенах, потолках и в коридорах.

Новые сетевые динамики от Axis Communications разработаны на основе открытых стандартов и легко интегрируются в существующие системы видеонаблюдения, контроля доступа и VoIP. В новые модели встроена предварительно сконфигурированная цифровая база сигналов, которая позволяет всегда воспроизводить чистые звуковые сообщения.

Появятся новые модели в дистрибьюторской сети Axis Communications во втором квартале 2020 года.

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