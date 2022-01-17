Nokia присоединилась к международной экологической инициативе RE100

Nokia объявила о присоединении к RE100 — международной инициативе, возглавляемой Climate Group в партнерстве с CDP и объединяющей самые влиятельные компании мира с целью 100-процентного использования возобновляемой электроэнергии. Вот уже более 10 лет Nokia передает данные об уровне выбросов международной системе раскрытия информации о состоянии окружающей среды (CDP). Сотрудничество с этой организацией позволяет Nokia отслеживать уровень выбросов в логистической цепочке компании и соблюдение климатических целей. Не так давно корпорации был присвоен климатический рейтинг A.

Став частью данной инициативы, Nokia сможет достичь ранее заявленной цели: сократить уровень выбросов, создаваемых операционной деятельностью компании, доведя уровень использования возобновляемой энергии до 100% к 2025 г. Присоединившись к инициативе RE100, Nokia подает пример перехода к использованию возобновляемой энергии в операционной деятельности. Опираясь на роль компании в цепочке создания добавленной стоимости в сфере ИТ и телекоммуникаций, Nokia стремится побудить поставщиков и клиентов компании к аналогичным шагам по снижению выбросов, ускорив переход к возобновляемой электроэнергии.

Кроме того, Nokia продолжит работу над 50-процентным сокращением к 2030 г. всех выбросов в рамках цепочки создания добавленной стоимости компании, включая операционную деятельность, эксплуатацию выпускаемой продукции, логистику и производственные площадки поставщиков, отвечающих за конечную сборку. Это необходимо для достижения цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия. (1,5 °C), определенной в рамках международной инициативы научно-обоснованных целевых показателей (SBTi).

Мелисса Шеб (Melissa Schoeb), директор по корпоративным вопросам, сказала: «Мы гордимся вступлением в ряды участников инициативы RE100. Этот шаг служит признанием наших усилий по переходу к 100% возобновляемой электроэнергии к 2025 г. Впрочем, наша стратегия декарбонизации намного шире. Вместе с поставщиками и клиентами мы работаем над сокращением выбросов в рамках всей цепочки создания добавленной стоимости. Мы постоянно внедряем инновации для большей энергоэффективности наших технологий, способствуя экологической устойчивости как своей отрасли, так и смежных отраслей».

Сэм Кимминс (Sam Kimmins), руководитель направления RE100 в Climate Group, сказал: «Мы очень рады присоединению Nokia к международной инициативе RE100, возглавляемой Climate Group в партнерстве с CDP. Поставив цель — перейти к 100% возобновляемой электроэнергии, — корпорация Nokia сделала важный шаг на пути к большей экологической устойчивости. В ногу с ней идут более 340 ведущих компаний мира, меняющих энергетический облик рынка. Будет приветсвуем, если примеру Nokia последуют и другие компании».

Сейчас цель Nokia — уменьшить выбросы категории 2, однако корпорация работает и над снижением уровня выбросов по категориям 1 и 3. В частности, Nokia планомерно сокращает выбросы, возникающие при эксплуатации своей продукции, чтобы достичь целей по SBTi. В связи с этим корпорация постоянно наращивает энергоэффективность всех линеек выпускаемой продукции.

Последние несколько лет доля возобновляемой электроэнергии, используемой Nokia, постоянно растет: в 2020 г. она составляла 39% от общего объема энергии, компания уверенно движется к 45% в 2021 г. Цель Nokia — ускорить данный тренд, чтобы довести использование возобновляемой электроэнергии до 100% к 2025 г.