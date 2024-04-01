МТС, «Билайн» и «Мегафон» протестировали совместное использование «железа» Ericsson и Nokia в условиях санкций

«Вымпелком», МТС и «Мегафон» доложат Госкомиссии по радиочастотам об итогах тестирования совместного использования оборудования и частот при покрытии малых населенных пунктов. При тестировании использовалось оборудование ушедших из России вендоров – Nokia и Ericsson, а также малоизвестного китайского производителя Baicells, с которым был выявлен ряд проблем.

Проблемы покрытия малых населенных пунктов сотовой связью

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании заслушает доклады крупнейших сотовых операторов России «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон» о результатах экспериментов по совместному использованию оборудованию в малых населенных пунктах. Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

В конце 2022 г. ГКРЧ установила перечень регионов и находящихся на их территории малых населенных пунктов (с числом жителей от 500 до 1 тыс.), которые должны быть покрыты сотовой связью.

Для каждого населенного пункта выбирался базовый оператор, который предоставит другим операторам возможности совместного использования сети, что должно сэкономить операторам средства. Кроме того, за участие в проекте сотовым операторам были предоставлены скидку на оплату радиочастотного спектра. С тех пор перечень населенных пунктов постоянно расширяется.

Тестирование производилось на территории 15 регионов России: Алтайского и Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Ульяновской областей и республик Кабардино-Балкария, Башкортостан, Дагестан и Чечня.

В 13 регионах «Вымпелком» протестировал возможность совместного использования оборудования и частот с «Мегафоном», и еще в двух, Башкортостане и Белгородской области, с МТС.

При тестировании применялись различные диапазоны частот и различные технологии сотовой связи: GSM (второе поколение, 2G), UMTS (третье поколение, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G). Также применялось оборудование производителей шведского концерна Ericsson, финской Nokia (с 2022 г. они прекратили прямые поставки в Россию).

Дополнительно применялось оборудование малоизвестного китайского производителя небольших базовых станций Baicells. Также использовалось два различных режима: MORAN (операторы совместно используют активное оборудование, но каждый из них работает в собственном радиочастотном канале) и MOCN (все операторы работают в одном общем радиочастотном канале).

Проблемы с новым китайским вендором телекоммуникационного оборудования

В ходе тестирования был выявлен ряд проблем. В частности, «Мегафон» и «Вымпелком» сообщили о невозможности использовать режим MOCAN в сетях GSM из-за отсутствия соответствующих лицензий.

МТС сообщил о целом наборе сложностей в реализации проекта: отсутствие технической поддержки со стороны Nokia и Ericsson; опасность строительства сетей в приграничных населенных пунктах; недостатки в работе Baicells.

В частности, при использовании малых базовых станций Baicells было выявлено: отсутствие разделения счетчиков по PLMN (зона обслуживания сотовой сети), что не позволяет контролировать ключевые показатели эффективности по каждому оператору отдельно; отсутствие деления ресурсов по PLMN, что не позволяет «честно разделить» ресурсы между двумя операторами; отсутствие поддержки работы с несколькими MME (узел управления мобильной сетью стандарта LTE) для обеспечения резервирования.

О недостатках работы оборудования Baicells сообщили и в «Вымпелкоме». Там, в частности, была обнаружена невозможность выгрузки статистических данных LTE со стороны МТС в филиалах с данным оборудованием

Проблемы при совместном использовании оборудования

В «Вымпелкоме» сообщили и о ряде других выявленных проблем. Так, были проблемы с регистрацией в сети на секторах «Вымпелкома», запущенных на сети «Мегафона»: при включенной передаче данных на секторах GSM регистрация абонентов не производилась.

В то же время при запусках с МТС данной проблемы не было выявлено. Также при выключенном Gs-интерфейсе на сети «Вымпелкома» на сети «Мегафон» был выявлен включенной интерфейс Gs. В то же время на сети МТС интерфейс Gs тоже был выключен.

Возможности совместного использования оборудования Ericsson и Nokia

В то же время «Вымпелком» смог организовать переход абонентов, запущенных на сети партнера, между секторами и переход абонентов с секторов партнера в домашнюю сеть «Вымпелкома». При этом запуск секторов GSM для партнеров на частотах «Вымпелком» в режиме MORAN не оказывает влияние на работу собственных секторов.

Со своей стороны, МТС сообщила о работоспособности совместного использования оборудования Ericsson в диапазоне 2,1 ГГц в режиме MORAN и оборудование Baicells для сети LTE в диапазоне 1800 МГц. Покрытие и скорость передачи данных (от 2 Мбит/с) соответствовало требованиям ГКРЧ для покрытия малых населенных пунктов. Также была успешно протестирована возможность совместного с «Вымпелкомом» использования оборудования Nokia для сетей 3G.