Nokia представила три новых смартфона С-серии

Компания HMD Global представляет три новых смартфона C-серии — Nokia C21, Nokia C21 Plus и Nokia C2 2 edition.

Смартфоны Nokia С-серии с долгим временем работы на одном заряде батареи – это недорогие устройства для начинающих пользователей с чистой операционной системой Android (Версия Go) и ежеквартальными обновлениями для системы безопасности в течение двух лет. Среди отличительных особенностей C-серии — стильный корпус и скандинавский дизайн. HMD Global начала выпускать смартфоны Nokia C-серии в 2020 г., и уже сегодня на их долю приходится 16% всех продаж компании за пять лет.

Nokia C21 Plus

Nokia C21 Plus — доступный смартфон с большой батареей в стильном и прочном корпусе. В продажу поступят две версии — с батареей 4000 мАч, которая держит заряд до двух дней, и с батареей 5050 мАч, работающей до трех дней без подзарядки.

Nokia C21 Plus

Прочная металлическая рама, защита от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP52, а также яркий экран HD+ диагональю 6,5 дюйма из закаленного стекла – смартфон Nokia C21 Plus создан для активного повседневного использования.

Для качественных снимков предусмотрена двойная основная камера 13 МП с режимами «Портрет» и «Панорама». Надежную защиту данных и файлов гарантируют ежеквартальные обновления для системы безопасности в течение двух лет, а также датчик отпечатка пальца и технологии распознавания лица.

Nokia C21

Nokia C21 — смартфон, работающий целый день на одном заряде батареи. Основная камера 8 МП с автофокусом делает яркие снимки и мгновенно считывает QR-коды. Селфи-камера 5 МП со вспышкой создает качественные селфи в любых условиях.

Nokia C21

Данные владельца смартфона надежно защищены от актуальных вирусов и угроз благодаря ежеквартальным обновлениям для системы безопасности в течение двух лет. Датчик отпечатка пальца и технологии ИИ для быстрого распознавания лица гарантируют конфиденциальность фотографий, видеороликов и приложений.

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Nokia C2 2 edition

Nokia C2 2 edition — обновленная версия популярной модели, которая стала еще лучше. Смартфон тщательно протестирован на прочность в соответствии со строгими стандартами бренда Nokia и благодаря внутренней металлической раме выдерживает активное повседневное использование.

Nokia C2 2 edition

На экране диагональю 5,7 дюйма удобно читать новости, смотреть видеоролики и общаться в мессенджерах и соцсетях. Две вспышки – основной и селфи камер – помогают делать яркие снимки днем и ночью. Съемная батарея держит заряд целый день при активном общении и несколько дней в режиме ожидания.

Android 11 (Версия Go) и два года ежеквартальных обновлений для системы безопасности гарантируют защиту от актуальных вирусов и угроз . На Nokia C2 2 edition предустановлены только необходимые приложения, поэтому доступно больше свободной памяти для фото и личных файлов.

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О компании HMD Global

Компания HMD Global, штаб-квартира которой находится в городе Эспоо, Финляндия, является производителем смартфонов, телефонов и аксессуаров под брендом Nokia, а также оказывает услуги пользователям мобильной связи. Компания разрабатывает и занимается продажами линеек смартфонов и мобильных телефонов разных ценовых категорий, чтобы сделать подключение к сети доступным для всех. Сохраняя приверженность инновациям и качеству Nokia, HMD обладает эксклюзивной лицензией на производство мобильных аппаратов и планшетов под брендом Nokia.