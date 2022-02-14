Представлены бюджетные смартфоны Nokia G11 и Nokia G21

HMD Global представила два новых смартфона Nokia G-серии — Nokia G11 и Nokia G21. Это доступные смартфоны, которые держат заряд до трех дней и будут ежемесячно получать обновления для системы безопасности в течение трех лет. В России будет доступна специальная версия Nokia G11 с поддержкой технологии NFC для обмена данными и оплаты покупок в магазинах.

Флориан Зайхе, глава компании HMD Global, сказал: «Мы продолжаем развивать устройства среднего ценового сегмента и предлагаем доступные смартфоны с поддержкой конкурентоспособных технологий и качественной защитой данных. С удовольствием представляю вам Nokia G11 и Nokia G21 — два наших новых смартфона G-серии, которой мы уделяем много внимания. Новые смартфоны выделяются на фоне остальных устройств за счет длительной работы на одном заряде батареи и высокого качества, присущего всем устройствам Nokia».

Nokia G11 и Nokia G21 будут ежемесячно получать обновления для системы безопасности в течение трех лет — ваши данные, фотографии и видео будут надежно защищены от актуальных вирусов и угроз. Кроме того, вы сможете бесплатно пользоваться приложением ExpressVPN в течение 30 дней. ExpressVPN скрывает ваш IP-адрес и шифрует данные при передаче в мобильных и Wi-Fi сетях.

Nokia G11

Nokia G11 и Nokia G21 — это первые смартфоны Nokia с режимом «Маска», их можно безопасно разблокировать, не снимая маску. Оба смартфона получат обновление до Android 12 и не потеряют актуальности со временем благодаря обновлениям операционной системы.

Nokia G21

Батареи Nokia G21 и Nokia G11 ёмкостью 5050 мАч держат заряд до трех дней — забудьте о подзарядке и пользуйтесь смартфоном для общения в соцсетях и мессенджерах, прослушивания музыки и просмотра видео.

Специальный энергосберегающий режим Super Battery Saver продлевает время работы на одном заряде батареи за счет ограничения невостребованных приложений. Вы можете самостоятельно выбрать эти приложения и отключить режим в любой момент. Предусмотрена также поддержка зарядки 18 Вт — можно быстро зарядить смартфон при необходимости.

Nokia G11 и Nokia G21 оснащены большими яркими экранами диагональю 6,5”. Это первые смартфоны G серии, экраны которых имеют частоту обновления 90 Гц, дающую высокую плавность отображения контента при просмотре фотографий и видео, чтении и общении в соцсетях. Экраны мгновенно реагируют на прикосновения для комфортного набора текстов и интерактивных игр.

Тройная основная камера Nokia G21 с главным сенсором 50 МП с автофокусом, сенсором глубины 2 МП и сенсором для макросъемки 2 МП делает высококачественные фотографии. Основная камера Nokia G11 сочетает главный сенсор 13 МП с автофокусом, макросенсор 2 МП и сенсор глубины 2 МП.

«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора техника

При съемке фотографий с высоким приближением помогает интеллектуальный зум. Технологии искусственного интеллекта доводят до совершенства снимки, сделанные в условиях недостаточной освещенности. Обе модели также оснащены селфи-камерами 8 МП.

Nokia G11 и Nokia G21 выделяются обновленным дизайном 2022 г. Это эргономичные устройства в тонком корпусе из долговечного поликарбоната, рассчитанного на активное использование. Для дополнительной защиты на экраны смартфонов нанесена пленка.

В России будет доступна специальная версия Nokia G11 — Special NFC Edition с поддержкой технологии NFC для обмена данными и оплаты покупок в магазинах.

Смартфон Nokia G21 будет доступен в России в двух цветах — «скандинавский синий» и «осенние сумерки», в трех версиях — 4/64 за 13990 руб., 4/128 за 15990 руб. и 6/128 ГБ за 16990 руб. Версия 4/128 ГБ уже доступна для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia и в сети магазинов DNS. Nokia G21 будет поставляться в Россию с зарядным устройством мощностью 10 Вт, защитной пленкой на экране и прозрачным чехлом в комплекте.

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака Облака

В Белоруссии будет доступна версия Nokia G21 4/128 ГБ.

Смартфон Nokia G11 будет доступен в России в двух цветах — «графит» и «антарктический лёд», в двух версиях — 3/32 ГБ NFC за 10990 руб. и 4/64 ГБ NFC за 11990 руб. На экран нанесена защитная пленка, зарядное устройство не входит в комплект поставки. Продажи смартфона начнутся весной.