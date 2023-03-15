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Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia

Компания Tele2 отозвала иск к российской «дочке» финского производителя телекомоборудования Nokia. Как полагают эксперты, стороны вероятнее всего уладили разногласия на 478 млн руб. тет-а-тет.

Пошли на мир

Сотовый оператор Tele2 отказался от иска к российской «дочке» Nokia — ООО «Нокиа солюшнз энд нетворкс» (НСН), пишут «Ведомости». Арбитражный суд Москвы принял отказ и прекратил производство по делу. Свое решение в компании не комментируют.

Иск к финскому производителя телекомоборудования российский оператор подал в мае 2022 г. Он был связан с отказом Nokia исполнять контракт на поставку оборудования. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании, Nokia начала нарушать условия исполнения контракта еще до введения санкций. Tele2 требовал взыскать 478 млн руб.

Также оператор хотел арестовать счета ответчика на 8 млн евро и $2,6 тыс. (в общей сложности около 648 млн руб. по курсу ЦБ на 15 марта 2023 г.) в качестве обеспечительных мер. Суд отклонил ходатайство, а в ноябре 2022 г. истец потребовал отложить судебное заседание «в связи с возможностью заключения мирового соглашения».

Суть дела

В июне 2019 г. Tele2 и Nokia заключили пятилетний контракт на установку 35 тыс. базовых станций для сетей 2G, 3G, 4G, пишут «Ведомости». Это должно было модернизировать сеть и подготовить инфраструктуру к внедрению 5G.

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Фото: © pedro2009 / Фотобанк Фотодженика
Сотовый оператор Tele2 отказался от иска к Nokia на 0,5 млрд рублей

Напомним, в апреле 2022 г. Nokia заявила о прекращении своей деятельности на территории России. Компания сохранила техподдержку российских клиентов, ее выделили в отдельное юрлицо. Это обеспечивает работу ранее установленного оборудования в России после вступившего в силу восьмого санкционного пакета ЕС.

Как полагает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, скорее всего стороны в 2022 г. вели переговоры о возможности и условиях урегулирования спора во внесудебном порядке. Как допускает эксперт, обязательства российской «дочки» Nokia как по поставкам оборудования, так и по погашению долга могли передать не аффилированной с финской компанией организации, допускает эксперт.

Общим фоном

Тем временем, в конце января 2023 г. Минцифры запретило операторами связи получать услуги техподдержки инфраструктуры у иностранных компаний. Нарушение влечет за собой штраф и повышает вероятность отзыва лицензии. Проблемы должны решать российские юрлица, в которых работают специалисты крупнейших иностранных поставщиков базовых станций. Многие операторы уже сотрудничают с ними.

В феврале 2023 г. стало известно, что российские мобильные операторы могут перейти на оборудование индийских, израильских, турецких и китайских производителей. В едином реестре сертификатов соответствия появилась информация о том, что ООО «ОТК» в середине 2022 г. и начале 2023 г. зарегистрировало сертификат на поставки базовых станций японской JRC, тайваньской HTC и израильской Telrad. Тестирование уже началось.

Юлия Божко

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