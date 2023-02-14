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Безопасность сотрудников обеспечит ИИ: что известно о новом приложении МТУСИ

Ученые МТУСИ разработали интеллектуальную систему, направленную на обеспечение безопасности сотрудников на производстве. По словам авторов, решение получено благодаря применению фреймворка машинного обучения PyTorch. Результаты работы опубликованы в журнале Synchroinfo. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Сегодня в промышленной индустрии все больше внимания уделяется безопасности работников: на ее обеспечение приходится значительная часть всех расходов предприятия. Несчастные случаи приводят не только к травмам, но и к потере имиджа компании, снижении доходов.

Несмотря на ускоренное развитие информационных технологий, значительная часть задач по обеспечению безопасности на производстве выполняется вручную. По словам исследователей, у такого подхода есть очевидные недостатки: важная информация зачастую ускользает из человеческого поля зрения, а затраты на такую деятельность высоки.

«Мы предлагаем программу, лишенную этих несовершенств: фото- и видеоматериалы обрабатываются в автоматическом режиме, затем выявляются нарушения техники безопасности и предоставляется отчет», — сказал декан факультета «Информационные технологии» МТУСИ Михаил Городничев.

Представленное решение позволит распознать, нарушают ли технику безопасности работники, использующие станки на производстве. Фото и видео, зафиксированные на камеру, передаются в программу вместе с разметкой для оборудования. После обработки материала появляется статус, подтверждающий или опровергающий нахождение в опасной зоне.

«Ответственный за безопасность имеет постоянный доступ к отчетам системы: благодаря этому можно просмотреть подробную информацию, увидеть скриншот и данные нарушителя», — отметила старший преподаватель кафедры «Математическая кибернетика и информационные технологии», соавтор работы Ксения Полянцева.

Приложение разработано на языке Python, для распознавания людей и ключевых точек на их теле (запястья, плечи, колени, голова и др.) использованы фреймворк PyTorch и нейросеть KeyPoint R-CNN.

Все исследования в области искусственного интеллекта ведутся на факультете «Информационные технологии» МТУСИ.

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