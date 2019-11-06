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«Росэлектроника» готовит производство «умных» систем контроля тепла и воды для жилых домов

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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» готовит производство автоматизированных систем удаленного контроля потребления энергоресурсов для многоквартирных жилых домов. Они позволят в режиме онлайн отслеживать потребление тепла, горячей и холодной воды в каждой квартире, предотвращая утечки и перерасход, автоматически перекрывать воду и отключать электроснабжение в случае аварийной ситуации.

Система, получившая название «Ситком», состоит из комплекса аппаратно-программных средств, а также средств измерения параметров и расходов энергоресурсов (датчиков температуры и протечек). Она может интегрироваться в существующие системы управления многоквартирными домами, собирая информацию с приборов учета, сторонних контроллеров, а также средств мониторинга, которые устанавливаются в квартирах.

«Технологии интернета вещей активно внедряются в управление многоквартирными домами. Разработка содействует решению задач нацпроекта "Жилье и городская среда", направленного на создание комфортных и безопасных условий для горожан. Система позволит получать максимально точную информацию о состоянии каждой отдельной квартиры, этажа и всего дома в целом в любое время суток, управлять инфраструктурой и оперативно реагировать на нештатные ситуации», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Показания квартирных датчиков и приборов учета будут передаваться на аппаратный комплекс, контролирующий этаж, откуда, в свою очередь, поступят в общедомовое устройство. Удаленный доступ к данным будет возможен через интернет, отслеживать информацию можно с компьютера в диспетчерской или с мобильного телефона. Доступ к данным получат собственники жилья и специалисты управляющих компаний.

В настоящее время проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, завершить которые планируется в первой половине 2020 г. Пилотный проект реализуется Рыбинским заводом приборостроения холдинга «Росэлектроника» совместно с компанией «Инсолар-инвест».

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