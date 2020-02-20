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Росатом предложил арктическим территориям свои решения по «Умному городу»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Росатом разработал комплексный продукт для модернизации инфраструктуры и цифровизации городов и регионов, решения которого применимы и в условиях Арктики. Об этом участникам круглого стола в рамках V Международная конференции «Арктика-2020» рассказал Антон Зубков, директор по стратегии и новым бизнесам «Русатом Инфраструктурные решения» – компании-интегратора решений предприятий Росатома по бизнес-направлениям «Умный город» и «Централизация систем ресурсоснабжения».

На круглом столе «Комфортная городская среда в условиях Крайнего Севера и Заполярья» главы арктических городов, эксперты и представители бизнеса обсудили основные потребности северян и пути реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда».

К основным продуктам Росатома в сфере цифровизации относятся решения по управлению системами ресурсообеспечения (водоснабжением и водоотведением, энергоснабжением, городским освещением), создание ситуационных центров и центров диспетчеризации, а также цифровые сервисы «Умный город» на базе интеграционной платформы («Городское управление», «Активный горожанин», «Туризм» и другие).

«Благодаря нашим цифровым решениям повышается экономическая эффективность проектов, реализуемых в области ЖКХ, и систем городского ресурсообеспечения, у города появляется возможность модернизировать и обновить коммунальную инфраструктуру, которая, как правило, находится в плачевном состоянии, – сказал Антон Зубков. – Мы также можем разработать дополнительные сервисы и услуги в зависимости от запросов и потребностей муниципалитета. При этом для финансирования проектов доступны различные инструменты – от государственного софинансирования до концессионных соглашений. У нашей компании есть опыт привлечения ресурсов для реализации масштабных проектов. За счет механизмов государственно-частного партнерства можно, привлекая частные инвестиции, модернизировать инфраструктуру и обновить облик наших городов.

При цифровизации городов и регионов Росатом опирается на методологию LEAN SMART CITY («Бережливый умный город»), совместно с муниципалитетами сначала анализируя и более эффективно выстраивая управленческие процессы, а лишь потом, с учетом потребностей города, переводя ряд сервисов в цифровой формат. На данный момент к проекту «Бережливый умный город» подключились 18 городов.

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