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Sitronics Group приняла участие в обновлении стандарта «Умный город» Минстроя России

На всероссийском совещании о реализации ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства был представлен утвержденный перечень базовых и дополнительных показателей к стандарту «Умный город», в подготовке которых участвовала Sitronics Group в составе рабочей группы.

Компания была привлечена к участию в обновлении стандарта «Умный город» как опытный партнер по реализации проектов в этой сфере. Sitronics Group стояла у истоков внедрения первых интеллектуально-транспортных систем управления движением (ИТС), которые служат для мониторинга дорожной инфраструктуры и контроля транспортных потоков, контролем за экологической обстановкой, отмечают в компании.

Стандарт «Умный город» — это базовый документ, который определяет реализацию мероприятий, направленных на цифровую трансформацию городского хозяйства и системы управления. В связи с активным развитием новых технологий возникла необходимость введения новых показателей цифровизации, которые связаны с уровнем комфорта городской среды и оценкой ее качества на разных уровнях управления.

«Благодаря инициативе Минстроя России стандарт «Умный город» был актуализирован с учетом современных технологических и цифровых решений. Реализация мероприятий проекта в рамках большого утвержденного перечня показателей на муниципальном и региональном уровнях в различных тематических блоках: от ЖКХ, энергетики и транспорта — до здравоохранения и спорта, обеспечит более комфортную и безопасную жизнь граждан», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

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Цель проекта «Умный город» – к 2024 г. увеличить долю жителей городов, участвующих в процессе управления городом с использованием цифровых технологий до 60%, а среднее IQ городов – до 30%. Реализация проекта «Умный город» в субъектах Российской Федерации демонстрирует, что наиболее эффективно мероприятия по внедрению современных технологических решений были реализованы в крупнейших городах с населением от 1 млн человек и в малых городах с населением до 100 тыс. человек. Именно эти населенные пункты продемонстрировали наибольший рост IQ за последние три года.

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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