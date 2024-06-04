«Микрон» и «Алюдеко-К» оцифруют МАФ новыми метками

«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и российский производитель малых архитектурных форм, городской парковой мебели, мебели HoReCa, спортивного и детского оборудования «Алюдеко-К» (бренды Punto design и Punto Group) начали сотрудничество в оцифровке малых архитектурных форм (МАФ) с применением новых меток «Микрона», производство и корпусирование которых полностью локализованы в России. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Инвентаризация оборудования городской инфраструктуры, общественных пространств и парковых территорий – это трудоемкий и технически непростой процесс, который необходимо выполнять на постоянной основе с высокой точностью. RFID-маркировка помогает автоматизировать процессы учета, контроля и инвентаризации, повысить эффективность регламентных работ и уровень комфорта жителей.

«Благоустройство зон прогулок и отдыха важный элемент комфорта городской среды, а современное управление и цифровые технологии помогают технично содержать растущий парк объектов, оптимизировать процесс учета и обслуживания, тем самым экономить время и ресурсы, - отметили представители «Алюдеко-К». - «Микрон» поставил уже более 8000 меток, которыми маркируется наша продукция и поставляется в различные регионы России».

«Новые метки Intrepid для маркировки МАФ, освоенные в серийном производстве «Микрона» в этом году, идентифицируются с металлических поверхностей на расстоянии до 15 метров. Их изготовление полностью локализовано на территории России, – сказал Антон Старков, АО «Микрон». – RFID решения «Микрона» используются для целого ряда актуальных задач, наш опыт участия в маркировке объектов городской инфраструктуры ведет отсчет с 2020 г.».

Линейка меток «Микрона», предназначенных для маркировки уличных объектов и МАФ, соответствует всем требованиям для использования в городской среде, в том числе в условиях интенсивной эксплуатации в местах общественного пользования, спортивной и социальной инфраструктуры. Прочный пластиковый корпус меток эргономичной формы обеспечивает высокий уровень защищенности от погодных условий и механических воздействий и простой монтаж. В корпусе имеются отверстия для крепления болтами, саморезами, заклепками, стяжками, винтами или с помощью клеевых составов. Проверка и регистрация МАФ осуществляется с помощью мобильных считывателей, рабочая частота 865-868 МГц. (RFID UHF).

Всего в ассортименте RFID продукции «Микрона» более 200 видов различных меток и модификаций, ежегодно в серийное производство запускается более 30 новых изделий по этому направлению.

Цифровизация городского хозяйства «Умный город» и формирование комфортной городской среды реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика». Проект направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание технологичной городской инфраструктуры и безопасных и комфортных условий для жизни горожан за счет внедрения передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.