Спецпроекты

На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

На площадке АО «ПО «Электроприбор», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, создан второй филиал Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Представители АО «ПО «Электроприбор» вошли в состав координационного совета регионального филиала.

Союз машиностроителей России представляет интересы более 4 миллионов трудящихся и более 7,5 тысяч ведущих предприятий машиностроительного комплекса Российской Федерации. Деятельность организации направлена на создание конкурентоспособной, диверсифицированной и инновационной экономики на базе отечественного машиностроительного комплекса. Союз стремится объединить усилия российских машиностроителей для представления интересов отечественного машиностроительного комплекса в органах государственной власти РФ, институтах гражданского общества, а также на международной арене.

В составе совета Пензенского регионального отделения Союз машиностроителей России бывший генеральный директор АО «ПО «Электроприбор» Юрий Почивалов и бывший главный технолог АО «ПО «Электроприбор» Владимир Ручков. Для участия в работе областной конференции был также утверждён список делегатов от АО «ПО «Электроприбор».

«Членство в Союзе машиностроителей России открывает целый спектр возможностей по созданию устойчивых профессиональных связей с ведущими представителями отрасли. Предприятия концерна «Автоматика» активно участвуют в деятельности Союза, которая предполагает мощное развитие и модернизацию промышленного комплекса», - комментирует первый заместитель генерального директора еонцерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Другие материалы рубрики

Создатели легендарных российских вертолетов получили 500 миллионов на цифровизацию

Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам

Доверенная среда исполнения «Аврора TEE» включена в Единый реестр российского ПО

Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как быстро проверить QR-код?

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий