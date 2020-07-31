Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ

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Возглавляемая Анатолием Чубайсом компания «Роснано» создала инвестиционный фонд объемом 4 млрд руб. для поддержки перспективных направлений цифровых технологий. Половину суммы фонду компании предоставило государство. Объем фонда может быть увеличен.

«Роснано» подключилось к цифровой экономике

Обновленная версия федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика» предполагает новую цель – увеличения объема выручки проектов в сфере цифровых технологий (в том числе сквозных цифровых технологий), поддержанных фондом прямых инвестиций.

Согласно документу (имеется в распоряжении CNews), на эти цели будет выделено 4 млрд руб. Эта сумма поровну должна быть поделена между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками.

Фонд должен будет оказать поддержку не менее чем пяти проектам в области цифровых технологий. Выручка данных проектов в 2024 г. должна составить 1,5 млрд руб.

Амбиции «Роснано» превышают 20 млрд рублей

В 2019 г. о намерении «Роснано» создать фонд поддержки проектов в области цифровой экономики писала газета «Известия». Тогда сообщалось, что «Роснано» хочет получить на эти цели из федерального бюджета значительно большую сумму – 20 млрд руб. Кроме того, еще 1,5 млрд руб. из бюджета «Роснано» запрашивала для отдельного финансирования соответствующих проектов из сферы малого и среднего бизнеса.

Возглавляемая Чубайсом «Роснано» создала инвестфонд объемом 4 млрд руб. для поддержки цифровых технологий. Половину суммы фонду предоставило государство

В пресс-службе «Роснано» подтвердили факты создания указанного фонда и докапитализации компании за счет федерального бюджета на сумму 2 млрд руб. Для софинансирования проектов фондом будут привлекаться партнеры «Роснано» из числа частных инвесторов. Также «Роснано» вошло в число учредителей автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика».

Представитель «Роснано» не стал комментировать финальный объем данного фонда, отметив, что сейчас компания вместе с Минкомсвзяью и другими заинтересованными в реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» организация прорабатывают вопрос о привлечении дополнительного финансирования в фонд.

«За 12 лет «Роснано» сформировало уникальные компетенции управления высокотехнологичными инвестпроектами разных стадий, - отметила пресс-службе «Роснано». - Эти компетенции сегодня востребованы в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и позволят обеспечить как «материальную базу» для цифровизации экономики, так и создать необходимые отечественные решения в области «сквозных» технологий.

В какие направления будет инвестировать новый фонд «Роснано»

Новый фонд, вместе со своими дочерними фондами, будет специализироваться на проектах в сфере сквозных цифровых технологий (СЦТ), находящихся на стадии доработки технологии или создания производства (стадия «позднего венчура»), а также на масштабировании и локализации производства высокотехнологичной продукции (стадия «роста»).

В сфере интересов нового фонда будут находиться направления СЦТ, обозначенные в федпроекте «Цифровые технологии: новые производственные технологии, квантовые технологии, беспроводная связь, системы распределенных реестров (блокчейн), искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики, технологии виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей и др.

В настоящее время в целях создания данного фонда заключен соответствующий договор инвестиционного товарищества, обеспечено формирование необходимых для функционирования фонда локальных документов, ведется работа по отбору потенциальных инвестиционных проектов и поиску частных инвесторов для участия в софинансировании проектов фронда. Ожидается, что первые инвестиции новый фонд совершит в 2020 г.

Почему компетенций ФРИИ и РВК не хватает для поддержки проектов в сфере цифровых технологий

Ранее в интервью телеканалу «РБК-ТВ» председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс говорил, что у компании есть компетенции в области предоставления капитала, которые необходимы Правительству для поддержки различных компонентов цифровой экономики: научные идеи, посевное финансирование, стартапы, развитие растущих компаний.

Отвечая на вопрос, почему возможностей существующих институтов развития – например, «Российской венчурной компании» (РВК) – «Фонда развития интернет-инициатив» (ФРИИ), не хватает для поддержки проектов в области цифровой экономики, Чубайс сообщил следующее: «РВК – это фонд фондов, и они не могут напрямую повлиять на создание цифровых стандартов. Что касается ФРИИ, то это как раз их функционал, но объем данного фонда небольшой. Кроме того, предполагается, что мы будет предоставлять материальную базу: материальные носители, электронную компонентную базу, основы для создания интернета вещей».