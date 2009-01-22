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Индексная книга (каталог) CNews*
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Berkowitz Steve Берковиц Стив

СОБЫТИЯ


22.01.2009 Бывший топ-менеджер Microsoft возглавит сервис Move 2
12.08.2008 Бывший CEO Ask.com вошел в совет директоров TheLadders.com 2
15.02.2008 У Microsoft поменяется руководитель отдела веб-сервисов 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Berkowitz Steve и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25813 4
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 3
Microsoft-Yahoo 11 2
Naver 26 1
InterActiveCorp - IAC 19 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Yandex - Яндекс 9284 1
Yahoo! 3728 1
Google LLC 12737 1
Ecosia 5 1
TheLadders 4 2
Data monetization - Монетизация данных 1981 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3208 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3251 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3409 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5399 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 139 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7665 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4576 1
AOL Search 17 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 514 1
Baidu 303 1
Duck Duck Go - DuckDuckGo - DDG - поисковая система 35 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Safka Jim - Сафка Джим 4 1
McAndrews Brian - МакЭндрюс Брайан 7 1
Diller Barry - Диллер Барри 14 1
Lanzone Jim - Лэнзон Джим 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19236 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 66 1
Аренда 2702 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8281 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5646 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7468 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1419 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5804 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2673 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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