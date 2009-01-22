Индексная книга (каталог) CNews*
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Berkowitz Steve Берковиц Стив
СОБЫТИЯ
|22.01.2009
|Бывший топ-менеджер Microsoft возглавит сервис Move 2
|12.08.2008
|Бывший CEO Ask.com вошел в совет директоров TheLadders.com 2
|15.02.2008
|У Microsoft поменяется руководитель отдела веб-сервисов 2
Публикаций - 4, упоминаний - 7
Berkowitz Steve и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25813 4
|InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 3
|Microsoft-Yahoo 11 2
|Naver 26 1
|InterActiveCorp - IAC 19 1
|AOL Inc - America Online 1883 1
|Yandex - Яндекс 9284 1
|Yahoo! 3728 1
|Google LLC 12737 1
|Ecosia 5 1
|TheLadders 4 2
|AOL Search 17 1
|Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 514 1
|Baidu 303 1
|Duck Duck Go - DuckDuckGo - DDG - поисковая система 35 1
|Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
|Safka Jim - Сафка Джим 4 1
|McAndrews Brian - МакЭндрюс Брайан 7 1
|Diller Barry - Диллер Барри 14 1
|Lanzone Jim - Лэнзон Джим 6 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19236 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 1
|Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 66 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.