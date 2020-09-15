«Вконтакте» запустила контекстный таргетинг

«Вконтакте для бизнеса» представила новый продукт — теперь продвижение доступно через ключевые фразы.

Инструмент позволит легко запускать рекламные кампании даже представителям бизнеса, чьи товары или услуги непросто традиционно найти в социальных сетях. Например, компаниям, которые продают безглютеновые продукты, премиальные бренды одежды или капсульные кофемашины. С помощью контекстного таргетинга эффективно находить свою аудиторию смогут в том числе и самые небольшие рекламодатели.

Система учитывает действия пользователей всех проектов Mail.ru Group и «Вконтакте»: поиск, переход в сообщества, просмотр товаров и другие. Рекламодатель сам задает критерии целевой аудитории с помощью ключевых фраз и минус-слов. Инструмент помогает показывать рекламу аудитории с горячим спросом — в настройках можно указать период, за который искали товар или услугу. Таким образом, таргетинг по ключевым фразам позволит показывать рекламу тем, кто вероятнее всего станет покупателем.

В рекламном кабинете простой интерфейс, есть советы и примеры от Вконтакте для бизнеса — поэтому инструмент легко освоят даже новички. Кроме того, алгоритм подскажет дополнительные фразы с прогнозом охвата. Он предложит добавить список фраз-синонимов к уже существующим и покажет объем аудитории, которая использовала их при поиске. Например, если ввести «робот-пылесос», система предложит дополнить — «умный пылесос», «автоматический пылесос», «робот-пылесос влажная уборка» и так далее. Ключевые фразы можно использовать для любых форматов — рекламных записей, рекламы сайта, рекламы в историях и ТГБ. Можно оплачивать показ рекламы за клики (CPC) или тысячи показов (CPM), а также выбрать автостратегии с любой из целей: максимум показов или кликов, вступления, заявки.

Ирина Румянцева, директор по продукту рекламных технологий Mail.ru Group, сказала: «Таргетинг по ключевым фразам позволяет легко работать со сложными тематиками, по сути, cоздавать собственные интересы, которые точнее отвечают целям рекламной кампании и описывают аудиторию, — например, можно ввести не просто запрос "купить обувь", а "купить кроссовки для бега". Более того, у рекламодателя получится догнать аудиторию конкурентов, найти целевую аудиторию по сопутствующим запросам, которые тоже вбивает потребитель. Например, "ипотека" — для продажи новостроек, "аренда квартиры" — для автомобильных перевозок. На этапе тестирования мы уже наблюдали высокую эффективность в таких сферах, как финансы, недвижимость, онлайн-магазины одежды, гаджетов, бытовой техники, мебели, а также во всевозможных услугах — от мастер-классов по рисованию картин до косметических процедур. Ранее таргетинг по ключевым словам хорошо показал себя в myTarget, теперь он доступен и всем рекламодателям "Вконтакте для бизнеса"».

Чтобы настроить контекстный таргетинг, достаточно ввести список фраз, разделив их запятыми или переносом строки. Для более точного охвата важно указать период поиска и минус-слова — те, которые нужно исключить. Например, для настройки объявления о продаже элитной недвижимости в ключевые фразы можно добавить «квартира бизнес-класса», в минус-слова — «аренда», «снять», а в периоде поиска задать, допустим, 30 дней. Тогда система найдет именно ту аудиторию, которая за последний месяц хотела приобрести дорогую недвижимость, и не покажет объявление тем, кто ищет аренду жилья или недвижимость экономкласса.