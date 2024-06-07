Активное внедрение ИИ приведет к росту ВВП стран СНГ совокупно на $53,6 млрд в 2030 году

Это соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «При условии активного внедрения ИИ - ВВП стран СНГ совокупно вырастет в 2030 г. на $53,6 млрд (в номинальном выражении), что соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 г. Однако эффект для каждой страны-участницы СНГ будет разным: прирост ВВП от внедрения искусственного интеллекта варьируется от 4,4% до 6,3% ВВП страны в 2030 г., так как на ожидаемое значение прироста ВВП благодаря ИИ влияет ряд факторов, в том числе: текущий уровень цифровизации и уровень применения ИИ; темпы и масштабы внедрения ИИ в экономику стран СНГ и усилия правительств стран по созданию благоприятных условий для развития ИИ. В абсолютном выражении на значение прироста ВВП в 2030 г. также, очевидно, влияет текущий и прогнозируемый размер экономики. Например, по нашим оценкам, ВВП Республики Казахстан может увеличиться в 2030 году на $25-27 млрд (6,3%) благодаря массовому внедрению ИИ. ВВП Азербайджана также может существенно увеличиться в относительном выражении: порядка 6% ВВП 2030 г., что соответствует $6-6,5 млрд».

Сбербанк готов делиться своими технологиями в области ИИ для внедрения ИИ-технологий в такие отрасли как промышленность, сельское хозяйство, строительство, спорт, медицина, развитие регионов и др.