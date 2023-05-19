В России вводятся электронные визы. Ждать осталось считанные недели

В России вот-вот заработает система электронных виз, пилотный проект которой был обкатан еще 2017 г. Она должна была заработать в начале 2021 г., но в итоге все сроки были сорваны. Теперь же запуск ожидается в июне 2023 г. – получить цифровую визу смогут жители более 50 стран, включая те, которые ввели санкции против России.

Виртуальная виза в Россию

В России готовится к запуску система электронных виз для иностранных туристов, которые по тем или иным причинам желают посетить нашу страну. Заработать она должна в самом ближайшем будущем – не более чем через полтора месяца.

О том, что электронные визы могут заработать в России до конца июня 2023 г., заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, пишут «Известия». При этом он отдельно подчеркнул, что воспользоваться правом на получение цифровой визы смогут, в том числе, жители Ирана. Почему акцент был сделан конкретно этой стране, Вахруков не уточнил, но на деле такое право было закреплено за гражданами Ирана еще в октябре 2020 г. Правительством России.

На то, что электронные визы для пересечения иностранцами границы России заработают в течение 2023 г., ранее указывала и руководитель департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая. Она говорила об этом в марте 2023 г., но, в отличие от Вахрукова, более точных сроков не называла.

Особенности электронных виз

Цифровая виза имеет ряд преимуществ перед обычной в плане оформления. Например, для нее не нужно приглашение или брони в отеле и в целом не требуется предоставлять документы о целях путешествия. Понадобится лишь заполнить анкету, прикрепить к ней личную фотографию и копию загранпаспорта, после чего оплатить консульский сбор.

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Дальше, если виза будет выдана, иностранец получит право находиться на территории России не более 16 суток. Сама электронная виза действует в течение 60 дней с момента получения.

Санкции свое дело сделают

Электронная виза может существенно упростить процесс получения иностранцами разрешения на пребывание на территории России, однако само желание у иностранца посетить страну может пропасть по целому ряду причин. Одна из них – это трудности с безналичными расчетами ввиду того, что с весны 2022 г. в России больше не работают платежные системы Visa и MasterCard. Они хоть и американские по происхождению, но распространены в большей части государств.

О том, что отсутствие в России Visa и MasterCard является сдерживающим фактором, говорила и Шаршавицкая.

Годы на внедрение

Электронная виза – это далеко не новая инициатива российских властей. О планах по цифровизации этой сферы впервые стало известно еще в октябре 2017 г., за три года до переименования Минкомсвязи в Минцифры. Пилотный проект по введению электронной визы стартовал осенью 2017 г., но поначалу имел массу ограничений непосредственно для самих туристов. Например, виртуальная виза позволяла пересечь границу России только в Дальневосточном федеральном округе и далеко не на всех погранпунктах, а также в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. Это уже создавало целый ряд неудобств многим потенциальным туристам, но этим все не ограничивалось. Те, кто попал в Россию по электронной визе, не могли покидать пределы региона, в котором они прошли таможенный контроль.

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Тем не менее, по итогам пилота идея цифровых виз была признана удачной, и к августу 2019 г. Правительство России подготовило и внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, об упрощенном порядке въезда иностранных граждан по электронным визам через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа.

Документ «О внесении изменений в статьи федерального закона “О порядке выезда из России и въезда в Россию” и статью 11 ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в России”» был внесен Минвостокразвития. Из законопроекта он превратился в полноценный закон в 2020 г. Однако по прошествии трех лет система электронных виз в России по-прежнему не действует, хотя работа в этом направлении велась.

Например, в ноябре 2020 г. премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз для въезда на территорию России. Система должна была запуститься в начале 2021 г.

Страны – источники санкций

Список стран, граждане которых смогут оформить себе электронную визу для въезда в Россию, российские власти утвердили еще в октябре 2020 г. Он приведен в распоряжении Правительства №2571-р от 6 октября 2020 г., и упомянутый замглавы Минэкономразвития Вахруковым Иран в нем есть.

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Всего в перечне содержатся 52 страны, включая те, что после 24 февраля 2022 г. отвернулись от России и ввели многочисленные ограничения. Например, в списке есть Австрия, Германия, Латвия, Польша, Финляндия, Франция и Япония.

Также в документе есть и государства, решившие не ухудшать отношения с Россией. Это как минимум Индия, Иран и Китай. Тайвань тоже отмечен в документе, но эта страна, к примеру, больше не желает производить российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус».