По всей России можно будет ездить с электронными визами

С начала 2021 г. в России начнет действовать единая электронная виза. Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому она будет оформляться на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Сайт и приложение пока не созданы, но этим должно срочно заняться Министерство иностранных дел.

Единая электронная виза

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз для въезда в нашу страну, которые начнут действовать с начала 2021 г. Постановление от 7 ноября 2020 г. опубликовано на сайте Правительства. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать — по всей России.

Напомним, что пилотный проект по введению электронной визы начался в 2017 г. Первоначально он имел ряд ограничений. Так иностранцы могли пересекать границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. Покидать пределы этих регионов они не могли.

Теперь предполагается, что будет упрощен весь процесс оформления и применения визы. Так для того, чтобы оформить электронную визу для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок, иностранному гражданину нужно будет просто зайти на специально созданный сайт Министерства иностранных дел или воспользоваться мобильным приложением. Сайт и приложение пока не созданы, но Мишустин установил по этому проекту достаточно жесткие сроки. За разработку и ввод в эксплуатацию сайта и приложения отвечает Министерство иностранных дел, которое должно завершить работы, согласно постановлению, до 1 января 2021 г. Также ведомство отвечает за разработку и введение в эксплуатацию до 1 января 2021 г. автоматизированной информационной системы для информирования транспортных компаний-перевозчиков об оформленных единых электронных визах иностранным гражданам.

Иностранцам из 52 стран упростят въезд в Россию с помощью электронных виз

Кроме того, постановление ставит задачи и другим министерствам. Так ФСБ до 1 января 2021 г. должна обеспечить готовность программно-технических комплексов сегмента пограничной службы ФСБ. Минтранс должен уведомить о принятии настоящего постановления государственные органы в сфере транспорта иностранных государств. МИДу, Минцифре, ФСБ и МВД поручено обеспечить с 1 января 2021 г. по 3 февраля 2021 г. функционирование технических решений в целях обеспечения одновременной проверки наличия у иностранных граждан единых электронных виз и виз в форме электронного документа.

Как иностранцы будут оформлять визу

Туристу не менее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию достаточно будет заполнить заявление об оформлении визы на сайте или через приложение, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, подписать согласие на обработку данных, оплатить консульский сбор в размере $40 и дождаться уведомления. Детям до шести лет виза оформляется бесплатно. Приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, не требуется.

Срок оформления визы займет не более четырех дней, а действительна она будет в течение 60 дней с момента получения. Находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. При возникновении форс-мажорных обстоятельств и необходимости продления срока пребывания, будет необходимо обратиться в МИД. Далее при пересечении границы с Россией иностранцу достаточно будет просто предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

Другие подробности проекта

После удачного пилотного проекта, в августе 2019 г. Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощенном порядке въезда иностранных граждан по электронным визам через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа. Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи федерального закона “О порядке выезда из России и въезда в Россию” и статью 11 ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в России”» был внесен Минвостокразвития России.

В октябре 2020 г. Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу. В список вошли 52 страны, в том числе европейские государства (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Франция), а также азиатские (Япония, Китай, Южная Корея). Это все те страны, гражданам которых был разрешен въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта, за исключением Катара, так как с 23 февраля 2020 г. между нашими странами действует безвизовый режим.

Также в октябре отдельным распоряжением Мишустин утвердил перечень из 29погранпунктов.В частности, это международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.