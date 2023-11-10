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Сбербанк и Липецкая область совместно будут готовить ИТ-специалистов

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий.

Достигнуты договорённости в сфере подготовки специалистов в области информационных технологий на территории Липецкой области.

Планируется открытие в области кампуса «Школы 21», бесплатной школы программирования «Сбера», которая готовит ИТ-специалистов самых разных направлений — программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior-, middle- и senior-разработчиков. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте — это первый опыт программирования. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной «Сбером», с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Соглашение, которое мы сегодня подписали, станет ещё одним шагом в развитии сотрудничества «Сбера» и Липецкой области и даст импульс к развитию ИТ-сферы в регионе. Совместно мы сможем подготовить высококвалифицированных специалистов, которые будут активно развивать Липецкую область. Готовить таких экспертов нам поможет «Школа 21». И мы видим большую заинтересованность к этому проекту у правительства Липецкой области».

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, сказал: «Сегодня Липецкая область в числе лидеров по цифровой трансформации в стране. У нас множество планов по развитию сферы информационных технологий. Ряд проектов мы уже реализуем в сотрудничестве со «Сбером». Открытие «Школы 21» станет ещё одним важным шагом в этой работе. Уровень подготовки здесь высочайший. В специалистах с такими знаниями и навыками заинтересованы наши предприятия, внедряющие инновационные разработки, а также государственные и социальные учреждения, которые мы делаем максимально клиентоцентричными. Хочу отметить, что учиться у нас смогут и жители соседних регионов. Уверен, что желающих будет много».

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В «Школе 21» участники получают необходимые практические знания, а также прокачивают «мягкие навыки», которые так необходимы современному специалисту. Один из плюсов обучения — обязательная стажировка в ИТ-компании, которая заканчивается трудоустройством участников.

Сегодня проект активно масштабируется по всей стране. В шести кампусах «Школы 21» в России учится более 4100 человек из 70 регионов нашей страны. На сегодняшний день все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах страны. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах страны.

Создание образовательных пространств «Школа 21» в ряде регионов России проходит, в том числе по поручению Президента России Владимира Путина. Липецкая область в их числе.

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