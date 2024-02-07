Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника Техника
|

Тренды на рынке труда робототехников: аналитика hh.ru

В преддверии Всемирного дня робототехники аналитики hh.ru изучили, каких специалистов, связанных с этой отраслью, искали на hh.ru в 2023 г. и на какую зарплату в России. Всего в 2023 г. работодатели опубликовали на hh.ru 3832 вакансии различных профессий, связанных с робототехникой. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Почти треть вакансий подходила соискателям, не имеющим аналогичного опыта работы. Примерно в каждой второй вакансии требовался опыт от одного года до трех лет. В каждой шестой — искали кандидатов с опытом от трех до шести лет. И лишь 1,7% вакансий были рассчитаны на соискателей с опытом более шести лет.

Предлагаемая заработная плата для соискателей варьировалась от 45 013 руб. до 150 тыс. руб., в зависимости от опыта. Москва оказалась лидером как по количеству вакансий (927), так и по уровню предлагаемой заработной платы (91 190 руб.). Наименьшую зарплату в этой сфере предлагали в Краснодаре (40 тыс. руб.), Новосибирске (40 460 руб.) и Ростове-на-Дону (47 тыс. руб.).

Специалистов в области робототехники чаще всего искали на позиции преподавателей робототехники, инженеров-робототехников и программистов роботов. Любопытно, что для большинства вакансий не требовался аналогичный опыт работы, особенно это касалось вакансий: оператора роботов, преподавателя робототехники и оператора роботизированной сварки. Наименьшая доля вакансий для соискателей без опыта представлена среди профессий технического писателя (1,9%), электромеханика (3,4%) и инженер-конструктор (4,2%).

Наибольшую заработную плату специалистам без опыта работ предлагали на позициях инженера-конструктора (95 тыс. руб.), программиста роботов (60 тыс. руб.) и оператора роботизированной сварки (55 тыс. руб.). Наименьшую — начинающим преподавателям робототехники (40 тыс. руб.), инженерам-электроникам (42 тыс. руб.) и электромеханикам (42 тыс. руб.).

«Росатом» внедрил систему для автоматизации науки
Цифровизация

***

hh.ru — платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 523 тыс. компаний. База компании содержит 66 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2023 г. составило свыше 1,18 млн ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

ИТ-шник, нанятый Apple для поиска уязвимостей, украл у нее $3 миллиона

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Умер основатель и главный программист Autodesk. Без него не было бы AutoCAD

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще