Компания-установщик «умных» электросчетчиков три года не отдает долги по зарплате ИТ-шникам, техподдержке, мастерам. Долги составляют 10 миллионов

Задолженность компании «Энергоальянс» своим 27 сотрудникам составила около 10 млн руб. Руководитель проиграл все гражданские иски и на него заведено уголовное дело.

Лишение свободы за долги перед сотрудниками

Компания ООО «Энергоальянс» задолжала 27 бывшим сотрудникам около 10 млн руб., сообщили CNews работники компании. Компания ООО «Энергоальянс» занималась установкой интеллектуальных электросчетчиков Landis+Gyr.

Начиная с 2021 г. и до сих пор работникам «Энергоальянса» самых разных должностей, от заместителя начальника отдела технической поддержки и руководителя отдела информационных технологий до инженера отдела технической поддержки и мастеров электромонтажных бригад, не выплачена заработная плата, рассказали CNews работники компании. По их словам, почти все сотрудники уволились и ждут расчета по зарплате более трех лет.

Работники компании обратились в целый ряд инстанций от прокуратуры до президентской администрации и выиграли все гражданские иски против управляющего директора и учредителя компании Алексея Смирнова. Затем против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

«Умный» счетчик компании «Энергоальянс»

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо лишение права занимать определенные должности, либо принудительные работы на срок до трех лет, или же лишение свободы на срок до трех лет.

Хроники невыплаченных зарплат

Интересно, что у «Энергоальянса» была компания-предшественник с точно таким же названием, созданная в 2012 г. тем же Алексеем Смирновым. Компания так же занималась сборкой и установкой швейцарских интеллектуальных приборов энергоучета Landis+Gyr, госконтракты были заключены с ПАО ГК «ТНС энерго». Проблемы с невыплатами зарплаты работникам начались еще тогда, сообщили CNews работники компании. Руководивший компанией Алексей Смирнов судился с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» и, как рассказали CNews работники компании, обещал, что когда выиграет этот процесс, то обязательно выплатит работникам деньги. Чтобы производственный процесс не останавливался, был открыт еще один «Энергоальянс», куда и перешли все работники компании, сообщили CNews сотрудники компании. По их словам, долги по зарплате в первом «Энергоальянсе» были выплачены частично. В настоящий момент эта компания обанкротилась.

Второй «Энергоальянс», с которым работники компании судятся сегодня, возник в 2015 г. Согласно данным «Контур.фокуса», основной вид деятельности компании – «Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами».

Невыплаты зарплаты начались с 2021 г. и, как рассказали CNews работники компании, объяснялись руководством тем, что «Энергоальянсу» не платит «Ярэнерго». Причина невыплат, как сообщили CNews работники компании, со слов руководства «Энергоальянса» состояла в том, что уже установленные в конкретных районах счетчики не функционируют должным образом – не отображаются на мониторах «Ярэнерго». Как рассказали CNews работники компании, «что счетчики работают, было понятно всем»: специалисты компании обращались с вопросами на этот счет непосредственно в «Ярэнерго» и им объяснили, что с установленными счетчиками все в порядке и неисправностей нет.

Гражданские суды

В составе «Энергоальянса» в обособленном подразделении «Ярославль» было около 200 человек и порядка 20 сотрудников в московском отделении. Многие покинули компанию, не подавая в суд. Сейчас за свои трудовые права борются 27 бывших сотрудников из Москвы и Ярославля.

Бывшие работники компании подали против Алексея Смирнова гражданские иски и, как рассказали CNews работники компании, выиграли каждый из них.

Уголовное дело и банкротство компании

В 2022 г. бывшие сотрудники «Энергоальянса» обратились в Ярославский следственный комитет и написали заявление, чтобы их признали потерпевшими по уголовному делу. Все дела были объединены в одно и переданы в Москву. 16 ноября 2022 г. в отношении Алексея Смирнова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 статьи 145.1 УК РФ.

21 апреля 2023 г. «Энергоальянс» был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Бывшие работники передали конкурсным управляющим управляющим компании исполнительные листы, но, как сообщили CNews сотрудники компании, максимум чего они смогли добиться – это получить на руки свои трудовые книжки.

17 мая 2023 г. суд постановил привлечь Алексея Смирнова в качестве обвиняемого. Пока что в судебном участке №411 Мещанского района г. Москвы прошло три заседания по делу, как сообщили CNews работники компании, два было перенесено по просьбе подсудимого, третье – по причине ухода в отпуск его адвоката.

Документы по делам сотрудников «Энергоальянса» против их бывшего работодателя находятся в распоряжении редакции.